Dziś premiera RIDE 4 – najnowszej gry motocyklowej włoskiego studia Milestone, które ostatnio nie zawodzi. Nie jest doskonale, ale nie ma też większych powodów do narzekania.

W RIDE 4 możesz grać na pececie albo konsoli PlayStation 4 lub Xbox One i możesz zacząć już teraz. Możesz też poczekać, bo zaraz po Nowym Roku – 21 stycznia zadebiutuje wersja przeznaczona na PS5 i Xbox Series X. Ale tak właściwie, to czekać nie musisz, bo jeśli kupisz grę na obecną konsolę, to wersję na nową otrzymasz za friko. Wróćmy jednak do teraźniejszości, a na dobry początek…

Obejrzyj najnowszy zwiastun RIDE 4 z okazji premiery gry:

RIDE 4 jest najbogatszą i najbardziej realistyczną odsłoną w historii tej serii. Nie chodzi tylko o model jazdy (który jest minimalnie bardziej symulacyjny), ale też o wierność w odwzorowaniu maszyn i torów, działanie sztucznej inteligencji czy dynamikę efektów pogodowych.

RIDE 4 w recenzjach. Jest dobrze, choć mogłoby być lepiej

Gra RIDE 4 nie zbiera wyśmienitych not, ale jest oceniana pozytywnie – ósemki i siódemki z przecinkiem przeważają wśród werdyktów wystawianych przez recenzentów z różnych części świata. Co chwalą? Rozsądnie wymagający model jazdy, myślących przeciwników, olbrzymią liczbę licencjonowanych motocyklów, równie przyjemną rozgrywkę solo i online oraz więcej niż przyzwoitą oprawę audiowizualną. Obrywa się zaś twórcom głównie za pomniejsze błędy, głupkowatą karierę i brak czegoś, co przyciągałoby do ekranu na dłużej.

Pierwsze oceny RIDE 4 wyglądają tak: COGconnected – 7,0/10

Everyeye – 8,3/10

GameSpew – 8,0/10

God is a Geek – 8,0/10

Hardcore Gamer – 8,0/10

Multiplayer – 7,8/10

Screen Rant – 8,0/10

Shacknews – 8,0/10

The Games Machine – 8,2/10

TheSixthAxis – 7,0/10

TheXboxHub – 8,0/10

Vandal – 7,8/10

Wccftech – 7,5/10

Czy to dla ciebie wystarczająco wysokie oceny, by dać szansę czwartej części RIDE? Koniecznie daj znać w komentarzu.

