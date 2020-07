Już tej jesieni RIDE 4 zapewni olbrzymie emocje miłośnikom dwóch kółek. Sprawdź najnowszy zwiastun i upewnij się, że twój komputer poradzi sobie z nadchodzącą produkcją studia Milestone.

Opublikowany w maju zwiastun zapowiadający RIDE 4 mógł się podobać, ale na pewno nie zadowalał tych, którzy liczyli na fragmenty rozgrywki. Jeśli jesteście wśród nich, to teraz w końcu się doczekaliście. Ekipa Milestone opublikowała dziś gameplay trailer, a więc materiał zawierający urywki gry. Skoro właśnie po to tutaj przyszliście, to bez zbędnych słów zapraszamy na seansik…

Zobacz oficjalny gameplay trailer RIDE 4:

RIDE 4 to prawie 200 różnych motocykli i dziesiątki torów – jedne i drugie są w pełni licencjonowane i odtworzone z dbałością o detale, dzięki skanom i danym CAD. Twórcy przygotowują dla nas wiele różnych trybów, w których wykażemy się swoimi umiejętnościami jazdy na różnych mieszankach opon, o różnych porach dnia i nocy i w najrozmaitszych warunkach pogodowych. Utrudnić nam życie będą także próbowali przeciwnicy – albo sterowani przez innych graczy, albo kontrolowani przez zaawansowaną sztuczną inteligencję. Jednych od drugich mamy nie być w stanie odróżnić.

Premiera RIDE 4 na początku jesieni

RIDE 4 nadjeżdża i nie patrzy się za siebie. Premiera gry odbędzie się 8 października bieżącego roku – równocześnie w wersjach przeznaczonych na trzy platformy: komputery osobiste oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Jesteśmy przekonani, że większość z was interesuje ta pierwsza wersja. W takim przypadku koniecznie zerknijcie na poniższe listy, które dadzą wam odpowiedź na pytanie, czy wasze pecety są gotowe.

Sprawdź, czy ruszy ci RIDE 4 – wymagania sprzętowe

Minimalna konfiguracja:

Zalecana konfiguracja:

