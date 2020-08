Jak wygląda RIDE 4? Widzieliśmy już zwiastun rozgrywki – teraz nadszedł czas na kawał soczystego gameplayu. Ekipa Milestone opublikowała trwający dwie i pół minuty materiał, który daje najlepszą odpowiedź na pytanie zawarte w pierwszym zdaniu tego wstępu.

RIDE 4 będzie najładniejszą grą z motocyklami w rolach głównych

Przy okazji RIDE 4 twórcy postarali się o kilka dużych nowości i poprawek. To przede wszystkim bardziej „myśląca” i realistycznie zachowująca się sztuczna inteligencja, dynamicznie zmieniająca się pogoda, znacząco rozbudowany tryb kariery czy też przeprojektowana mechanika jazdy. Poza tym wszystkim ekipa Milestone zadbała również o oprawę wizualną, która ma cieszyć oczy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Najnowszy materiał pozwala – przynajmniej do pewnego stopnia – zweryfikować te zapowiedzi. Widzimy na nim fragment wyścigu na japońskim torze Suzuka. Spójrz, jeśli masz ochotę…

Zobacz oficjalny gameplay RIDE 4:

W RIDE 4 czeka na nas około 30 torów i prawie 200 motocykli – jedne i drugie są w pełni licencjonowane i wiernie odwzorowane. Siadając za ich kierownicami będziemy mogli rywalizować w wielu różnych trybach – zarówno solowych, jak i wieloosobowych.

W RIDE 4 pościgamy się jesienią

Włosi przygotowują RIDE 4 z myślą o trzech platformach – to komputery osobiste oraz konsole obecnej generacji: PlayStation 4 i Xbox One. Premiera wszystkich trzech wersji została zaplanowana na tegoroczną jesień, a konkretnie na 8 października. Niedawno poznaliśmy też wymagania sprzętowe, więc jeśli jeszcze nie wiesz, czy ruszy ci ta produkcja, to teraz możesz się upewnić.

Źródło: Milestone Team, informacja własna

