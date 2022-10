Rimworld to niezwykle złożona gra o prowadzeniu grupy kosmicznych rozbitków do poziomu dobrze prosperującej kolonii. W kolejnych rozszerzeniach twórcy pozwolili nam wspinać się po drabinie feudalnej i założyć własną religię lub ideologię. Teraz przyszła pora na potomstwo.

Rimworld to mokry sen modera?

Symulator kosmicznej kolonii oparty na losowości wydarzeń i relacji to świetne narzędzie do kreowania awanturniczych opowieści w realiach obcej planety. Odrobina wyobraźni i dobrze dobranych modów tworzonych przez społeczność (a tych są całe setki) sprawia, że możemy przeżyć masę doświadczeń w różnorakim klimacie (są nawet mody zmieniające świat na realia rodem z Mitów Lovecrafta albo z Warhammera 40k).

Ale poza ogromnym polem do popisu dla moderów producenci od Ludeon Studios co jakiś czas wypuszczają duże oficjalne rozszerzenia zmieniające w duży sposób charakter rozgrywaki (a niedawno nawet przenieśli rozgrywkę na konsole). Pierwszym było Royality w którym mogliśmy członkami naszej kolonii zdobywać wyższą pozycję w hierarchii starożytnego Imperium, którego miasta rozrastały się w okolicy naszej osady. W drugim DLC Ideology zyskaliśmy możliwość wymyślenia własnej ideologii lub religii i określenia jej zasad. Teraz nadciąga trzecie oficjalne rozszerzenie, które jak zapowiada producent pojawi się za kilka tygodni.

Rimworld Biotech

Ta odsłona popularnej gry skupi się na trzech funkcjach. Po pierwsze będziemy mogli nabyć umiejętność kontroli mechanoidów (dużych i agresywnych starożytnych maszyn, które stanowią powracające zagrożenie w świecie Rimworld). Drugą odmianą będzie możliwość urodzenia i wychowania dzieci, które do tej pory nie pojawiały się w grze pozbawionej gamy umożliwiających to modów. Bardzo ciekawe jest to jak zostanie rozwiązany problem dorastania dzieci tak by stały się użyteczne dla kolonii, bo mało który gracz prowadzi swoją kolonię dłużej niż kilkanaście lat czasu gry. To nie Simsy gdzie niemowlak po kilku dniach jest młodym dorosłym, w Rimworld dorastanie dziecka będzie trwało lwią część czasu gry. Chyba, że do głosu dojdzie trzeci filar, na którym ma oprzeć się ten dodatek, czyli biotechnologia. Prawdopodobnie poza możliwością modyfikacji genetycznej (co zapewne da nam możliwość bardzo dużej zmiany wyglądu i nabycia ciekawych zdolności specjalnych), będziemy mieli możliwość jakiegoś rodzaju przyspieszenia rozwoju naszych dzieci, czy to poprzez wsadzenie ich do kapsuły na jakiś czas, czy to poprzez jakiegoś rodzaju serum.

Nowy dodatek zapowiada się niezwykle dobrze i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać porzucenia moich dotychczasowych kolonii i wyruszenia w drogę od nowa ze wszystkimi oficjalnymi dodatkami. Rimworld to narzędzie do generowania ciekawych historii i wygląda na to, że już niebawem historie te staną się jeszcze ciekawsze.

Źródło: twitter, steam