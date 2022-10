Fort Solis to jedna z gier zaprezentowanych na Summer Game Fest 2022. Ta polsko-brytyjska produkcja do tej pory była nieco owiana tajemnicą. Po krótkim czerwcowym trailerze twórcy zdecydowali się na ujawnienie szczegółów nadchodzącego tytułu.

Rozległe lokacje, tunele i poczucie izolacji

Fort Solis to trzecioosobowy thriller dla jednego gracza, za którym stoi współpraca dwóch studiów: Fallen Leaf oraz Black Drakkar Games. Fabuła gry osadzona jest na Marsie i na graczy czeka tam między innymi mocne poczucie izolacji. Co ciekawe, podczas pracy nad tytułem twórcy inspirowali się produkcjami Quantic Dreams oraz Supermassive Games, dzięki czemu w Fort Solis pojawią się elementy z gier narracyjnych, w tym wiele różnych zakończeń.

Z rozmowy Jamesa Tinsdale'a (szefa Fallen Leaf) z redakcją IGN mogliśmy dowiedzieć się nieco więcej na temat mechaniki, historii, postaci oraz lokacji, jakie pojawią się w grze.

Gracze wcielają się w postać inżyniera Jacka Leary'ego, który otrzymuje alarm z bazy wydobywczej Fort Solis. Niestety, nikt nie odpowiada na jego telefony, dlatego też postanawia sam zbadać problem. Po dotarciu do celu okazuje się, że stacja jest opustoszała. Jednak, jak się okazuje, nie do końca, gdyż wkrótce wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Aby dowiedzieć się, co stało się z personelem, konieczne będzie zbadanie całej stacji.

Możesz swobodnie eksplorować stację tak, jak chcesz, aby w pełni poznać całą lokalizację, ale w chwili przybycia będziesz musiał rozwiązać pewne zagadki środowiskowe lub uzyskać dostęp do niektórych budynków poprzez określone działania lub stany progresywne w różnych lokalizacjach.

Cały obszar gry podzielony jest na 9 segmentów - wszystkie mają przynajmniej jeden lub dwa poziomy pod ziemią i są połączone podziemnymi tunelami. W filmie pokazano również specjalny sprzęt, z którego będzie mógł korzystać Jack. Chodzi o multi-tool, który będzie pomagać w interakcjach w grze: posłuży jako bank danych dla zapisów audio, wideo oraz wiadomości, a także pozwoli uczestniczyć w mini-grach. Dzięki niemu będzie można między innymi otworzyć zamki czy włączyć zasilanie.

Drugi filmik opublikowany przez redakcję IGN prezentuje Wyatta Taylora, któremu głosu użyczył Troy Baker (w grze usłyszymy też Rogera Clarka i Julię Brown). Bohater opowiada o niepokojących rzeczach, jakie dzieją się w bazie. Uwagę zwraca szczególnie realistyczna animacja twarzy.

Kiedy premiera Fort Solis?

Fort Solis pojawi się na pecetach, jednak na ten moment nie została jeszcze podana data premiery. Ponoć już wkrótce będzie można dodawać grę na Steamie do listy życzeń.

