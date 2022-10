Modły w intencji szczęśliwej premiery okazały się uczciwe oddawane. Długo oczekiwany Priest Simulator wkracza na PC w ramach wczesnego dostępu. Ilu „szatanistów” będzie można zgładzić na początek?

Priest Simulator to z produkcja polskiego studia Asmodev, na którą oczekiwanie niszczyło dusze graczy, kuszone od święta darmowym demo. Całe szczęście już niebawem koniec tego piekła. Na kiedy należy oczyścić dysk, aby podzielić trud posługi kapłańskiej?

Kiedy zagrasz w Priest Simulator?

Priest Simulator zawita na komputery graczy już 6 października 2022 roku. Będzie to wczesny dostęp i w takiej formie gra będzie gotowa oczyszczać nasze dusze przez około pół roku. Asmodev i wydawca deklarują, że pełnej wersji niebanalnego symulatora należy spodziewać wiosną 2023 roku.

O co toczy się gra w Priest Simulator?

Priest Simulator to niezwykła gra osadzona w realiach prowincjonalnej plebanii. Nie jest to jednak klasyk realizmu, a sami twórcy klasyfikują swoją produkcję jako „patosymulator”. Prawdopodobnie dlatego, że w roli najbardziej uprzywilejowanej osoby we wsi występuje pechowy wampir. Osobnik ten wplątał się w to nieciekawe położenie na skutek egzorcyzmów. Musi teraz przetrwać w środowisku, które nawet dla prawdziwego kapłana byłoby wyzwaniem.

Czego można się spodziewać po debiucie Priest Simulator?

Priest Simulator w aktualnej wersji to kilka godzin bezpretensjonalnej rozrywki. Chociaż z błędami należy liczyć się jeszcze przez kilka miesięcy, to nie jest to już demo, a pełnowartościowa gra, którą czeka przede wszystkim rozbudowa fabuły i uniwersum.

Do codzienności wiejskiego plebana w Priest Simulator należą:

aktywne rozprawianie się z sektą „szatanistów”

niekończące się inwestycje w uzbrojenie

odprawianie kazań w celu zdobycia posłuszeństwa oraz funduszy wiernych

udzielanie sakramentów zgodnie z odpowiednio lukratywnym cennikiem

wycieczki po okolicy w poszukiwaniu łupów (tzw. wizyty po kolędzie)

egzorcyzmowanie opętanych ludzi i zwierząt

zawody na „boskie moce” z inni kapłanami

jazda bez trzymanki wyświęconymi samochodami

modernizacja kościoła oraz świętego laboratorium

diabeł nakrył ogonem co jeszcze

Ogromną zaletą gry jest także warstwa dialogowa oraz muzyka. Za klimat dźwiękowy odpowiada blackmetalowa grupa Gruzja, a pełna polska wersja językowa to „dubbing, który uszkodzi Ci ciało”.

Źródła: Steam, Asmodev