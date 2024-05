Należy być szczególnie ostrożnym, formułując tytuł przelewu bankowego. Nieprzemyślane słowa mogą bowiem przyciągnąć uwagę banku i wywołać niechciane konsekwencje.

Robienie przelewu bankowego wydaje się być czynnością rutynową, jednak tytuł przelewu może mieć poważne konsekwencje, szczególnie jeśli zawiera żarty czy dwuznaczne sformułowania. Jak zwraca uwagę Krzysztof Drozd z mBank, w rozmowie z O2, banki monitorują i analizują wszystkie transakcje, a nieodpowiedni tytuł może skutkować koniecznością wyjaśnienia jego kontekstu.

Uwaga na konsekwencje

Nieostrożnie sformułowany tytuł przelewu może prowadzić do blokady środków, a w skrajnych przypadkach – do konieczności tłumaczenia się przed organami ścigania. Eksperci radzą unikać zwrotów mogących sugerować nielegalne działania, takich jak "narkotyki" czy "okup". Dariusz Karpowicz, analityk finansowy, podkreśla, że w Wielkiej Brytanii, gdzie przepisy są bardziej restrykcyjne, nawet niewinne tytuły jak "za wczorajszą noc" mogą wpływać na zdolność kredytową.

Wskazówki od ekspertów

Zaleca się, by tytuły przelewów były jasne i jednoznacznie odnosiły się do celu transakcji. Takie podejście pomoże uniknąć nieporozumień i potencjalnych problemów zarówno z bankiem, jak i z prawem. Jak mówi Drozd, każdy przypadek budzący wątpliwości może skutkować interwencją banku, co jest standardową procedurą w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości.

Na co jeszcze należy uważać przy przelewach bankowych?

Poprawne wpisanie numeru konta bankowego to klucz do uniknięcia problemów z błędnymi przelewami. W Polsce każdy numer konta składa się z 26 cyfr, gdzie pierwsze dwie to cyfry kontrolne, następne osiem to identyfikator rozliczeniowy banku, a pozostałe szesnaście to ciąg identyfikacyjny klienta.

Aby uniknąć błędów przy wpisywaniu numerów, zaleca się korzystanie z bankowości online oraz podwójne sprawdzanie wpisanych danych.

Jeżeli mimo ostrożności zdarzy się błąd, ważne jest szybkie zgłoszenie tego faktu swojemu bankowi. Zgodnie z polskim prawem, osoba, która omyłkowo otrzymała przelew, jest zobowiązana do jego zwrotu, choć w praktyce może to wymagać interwencji banku. W sytuacji, gdy przelew trafi do klienta innego banku, nasz bank powinien w naszym imieniu podjąć odpowiednie kroki, aby skontaktować się z drugą instytucją finansową i rozwiązać problem. "Śmieszny" tytuł przelewu może być w takim przypadku dodatkowym problemem.

źródło: o2.pl