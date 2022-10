Na kilka dni przed oficjalną premierą finałowego odcinka serialu “Ród Smoka” znalazł się on w sieci. HBO nie kryje zawodu i wskazuje winnych.

Ród Smoka – wyciek finałowego odcinka

Serial “Ród Smoka”, będący spin-offem i prequelem “Gry o tron”, święci prawdziwe tryumfy. Każdy z jego odcinków przyciąga milionową rzeszę widzów. Wedle najnowszych doniesień jego oglądalność przewyższa nawet tę, którą może pochwalić się jego główny konkurent na rynku VOD – “Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” od Amazon Prime Video (źródło: Nielsen). Wielki finał, który dla polskiej widowni zaplanowano już na najbliższy poniedziałek, miał być zwieńczeniem tego sukcesu. Wszystko pokrzyżował jednak niespodziewany wyciek.

“Ród Smoka” wraz ze swoim finałowym odcinkiem pt. „The Black Queen” jest już dostępny w Internecie, jednak do wszystkiego doszło poza wiedzą i zgodą HBO. Nic więc dziwnego, że nadawca nie kryje swojego rozczarowania.

Sytuacja jest tym bardziej frustrująca, że to nie pierwszy raz, gdy doszło do wycieku ze szkodą dla HBO. Ostatnie wydarzenia to bowiem swoista powtórka z 2017 roku, kiedy to odcinki siódmego sezonu “Gry o tron” również trafiły do sieci przed oficjalnym debiutem.

HBO komentuje wyciek 10. odcinka Ród Smoka

Jesteśmy świadomi, że 10 odcinek "Rodu Smoka" został opublikowany na nielegalnych stronach z torrentami. Wydaje się, że [wyciek] pochodzi od partnera dystrybucyjnego w regionie [Europa/Bliski Wschód/Afryka]. HBO agresywnie monitoruje i usuwa te kopie z Internetu. Jesteśmy rozczarowani, że ta nielegalna akcja zakłóciła oglądanie wiernym fanom serialu, którzy będą mogli zobaczyć nieskazitelną wersję odcinka, kiedy ten będzie miał premierę w niedzielę na HBO i HBO Max, gdzie będzie pokazywany wyłącznie w 4K

– brzmi oficjalne stanowisko HBO.

Krążący po Internecie odcinek dostępny jest w wysokiej jakości FHD. Teraz wszystko zależy więc od postawy prezentowanej przez widzów serialu. Warto też być wyczulonym na ewentualne spoilery 10. odcinka “Ród Smoka”. Wyciek, a wraz z nim fabularne domknięcie 1. sezonu są bowiem przedmiotem licznych komentarzy w mediach społecznościowych.

Co myślicie o całym zajściu? Zaczekacie do oficjalnej premiery odcinka?

Źródło: Variety, Nielsen, HBO