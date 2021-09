Kolejny tydzień, a więc i kolejne darmowe gry od pana Epica. W tym tygodniu do odebrania czeka The Escapists, a za tydzień Epic Games Store przygotował coś, co zadowoli każdego fana strategii.

The Escapist do odebrania za darmo na Epic Games Store

Oj, ciężko narzekać na ostatnie promocje, które przyszykował dla nas Epic Games Store. Zaledwie dwa tygodnie temu mogliśmy odebrać jedną z najlepszych gier z gatunku souls-like. Na szczęście, pan Epic nie ma zamiaru zwalniać tempa i już przez najbliższy tydzień będzie można odebrać The Escapist – czyli najprościej rzecz ujmując, symulator więźnia, za który odpowiada niezależne studio Mouldy Toof.

Europa Universalis IV do odebrania za darmo od przyszłego tygodnia

Na szczęście, Epic Games Store oszczędziło nam wszelkich spekulacji na temat tego, jaka produkcja będzie dostępna za darmo od przyszłego tygodnia. Od 30 września do 7 października będziemy mogli odebrać produkcję studia Paradox Interactive – Europa Universalis IV. Choć gra zadebiutowała w 2013 roku, to warto wspomnieć, że twórcy do tej pory rozszerzają produkcję o kolejne zawartości w postaci płatnych DLC. Niestety, w tym przypadku przyjdzie nam odebrać za darmo jedynie podstawową wersję, ale lepszy rydz, niż nic prawda? Poniżej możecie jeszcze obejrzeć krótki zwiastun:

Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zapisać datę w kalendarzu. Dajcie znać czy graliście już w produkcję Paradoxu, czy dopiero zamierzacie w nią zagrać, korzystając chociażby z promocji od pana Epica.

Źródło: Epic Games Store