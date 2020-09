Może to tylko fantazja grafika, a może nadciąga jeden z najciekawszych smartwatchów na rynku. Rollme Hero Pro ma być pierwszym modelem z procesorem Snapdragon Wear 4100+ i bezramkową konstrukcją.

Rollme Hero Pro – pierwszy smartwatch z procesorem Snapdragon Wear 4100+

Kilka dni temu zaprezentowany został TicWatch Pro 3, a więc pierwszy smartwatch z układem Snapdragon Wear 4100. Teraz poznaliśmy pierwszy „inteligentny zegarek” z mocniejszą wersją tego procesora oznaczoną jako Wear 4100+. To Rollme Hero Pro.

Poza byciem pierwszym zegarkiem z procesorem Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, a więc najwydajniejszym układem, jaki kiedykolwiek był instalowany w gadżetach tego rodzaju, Rollme Hero Pro jest też promowany jako pierwszy smartwatch z bezramkowym wyświetlaczem. Na renderach rzeczywiście robi to wrażenie i nie możemy się doczekać, aby przekonać się na własne oczy, czy rzeczywiście wygląda to tak dobrze, czy jednak grafika lub dział PR-u poniosła fantazja. Wróćmy jednak do tego, co najważniejsze, a jest tym…

Snapdragon Wear 4100+ to najpotężniejszy procesor w sektorze wearables

Czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ to najbardziej zaawansowany układ, bazujący na 12-nanometrowym procesie technologicznym. Ma zapewniać bardzo dużą wydajność (o 85% wyższą niż w poprzedniej generacji), 2,5-krotnie szybsze przetwarzanie grafiki i znacznie dłuższy czas pracy między ładowaniami.

W porównaniu do wariantu bez plusa, jest też wyposażony w koprocesor Cortex M0, dający realną przewagę. Pobiera bardzo mało energii, a jest w stanie zaoferować bardzo duże możliwości w tzw. trybie otoczenia. Nie będzie w nim ograniczał się do wyświetlania aktualnej godziny (jak ma to miejsce obecnie), lecz obsłuży też monitorowanie pulsu i snu, liczenie kroków oraz alarmy. Wyświetli nie 16, lecz 64 tysiące kolorów i na bieżąco będzie dostosowywać jasność ekranu.

Niestety na razie nie wiadomo na temat tego smartwatcha nic więcej. Możecie być jednak pewni, że jest to jeden z tych gadżetów, którym będziemy się przyglądać. Intryguje też to oko kamery po prawej stronie (poprzednie zegarki tego producenta oferowały funkcję wideoczatu, więc możliwe, że i teraz tak będzie).

Źródło: Rollme, Gizmochina

