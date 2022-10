Płonie Most Krymski, czyli kluczowe połączenie okupowanego Krymu z częścią lądową Rosji. Oficjalna wersja zdarzeń mówi o eksplozji cysterny kolejowej, ale swoje palce mogły tutaj maczać ukraińskie wojska.

Wojna na Ukrainie trwa już siedem miesięcy. Sobotni poranek przyniósł wydarzenie, na które wszyscy czekali, ale nikt się go nie spodziewał – zniszczono Most Krymski (zwany także Mostek Kernczeńskim lub Mostem nad Cieśniną Kerczeńską).

Most Krymski zniszczony

Nad ranem w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o zniszczeniu Mostu Krymskiego – uszkodzeniu miała ulec zarówno most drogowy, jak i znajdujący się obok most kolejowy.

Oleg Kriuczkow, pełniący rolę doradcy szefa okupowanego Krym, twierdzi, że usterka miała być spowodowana wybuchem cysterny przewożącej paliwo. Eksperci sugerują jednak, że uszkodzenie mostu nie było przypadkiem i mogło być efektem działania ukraińskich służb specjalnych i/lub atakiem za pomocą pojazdu przewożącego improwizowany ładunek wybuchowy.

Drugi scenariusz może potwierdzać nagranie zarejestrowane chwilę przed eksplozją - widać tutaj pojazdy poruszające się po drogowej części mostu, a chwilę później ogromną eksplozję (być może ładunku wybuchowego przewożonego w jednym z pojazdów).

Nie byłaby to pierwsza zaplanowana akcja Ukraińców. Warto dodać, że jakiś czas temu "w niewyjaśniony sposób" doszło do serii eksplozji w rosyjskiej bazie w Nowej Kachowce na Krymie. Wcześniej Ukraińskie Wojska zatopiły krążownik Moskwa.

Dlaczego Most Krymski jest ważny dla Rosji?

Most Krymski (lub jak kto woli Most Kerczeński) był jedynym połączeniem okupowanego Krymu z lądową częścią Federacji Rosyjskiej. Obiekt oddano do użytku w 2018 roku – 4 lata po aneksji półwyspu przez Rosjan.

Zniszczenie mostu może być częścią większej operacji. Eksperci spekulują, że ukraińskie wojska w ten sposób odcięły przeciwnika od zaopatrzenia i w niedługim czasie będą chciały przeprowadzić dalszą kontrofensywę. Kolejne dni lub nawet godziny mogą przynieść przełom na Ukrainie.

Źródło: WP, Wikipedia, Twitter @ OSINTTechnical, Twitter @ Jarosław Wolski