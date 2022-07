Wojna na Ukrainie już niejednokrotnie pokazała nieudolność wojsk Federacji Rosyjskiej. Podobnie było i tym razem – Rosjanie ustanowili nowy rekord… najkrótszego strzału z systemu Iskander.

Piękny pokaz pocisku Iskander – Rosjanie mieli problem

W sieci pojawił się materiał wideo, na którym wojska Federacji Rosyjskiej wystrzeliły pocisk balistyczny krótkiego zasięgu Iskander. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo taka broń już niejednokrotnie była stosowana podczas inwazji na Ukrainę, gdyby nie to, że… pocisk nie poleciał zbyt daleko.

rozwiń

Sytuacja wydaje się komiczna. W sieci nie brakuje głosów, że Rosjanie ustanowili rekord najkrótszego strzału (a przy okazji poznaliśmy poufne dane dotyczące zasięgu minimalnego specjalnej broni Rosjan).

Prawda jest taka, że Rosjanie najpewniej wykorzystali wadliwy pocisk, w którym nie zdążyła się uzbroić głowica bojowa. W tym przypadku awaria nie miała poważnych konsekwencji. Problem mógłby się pojawić, gdyby pocisk przenosił głowicę termojądrową.

Niestety, sytuacja na froncie też nie wygląda zbyt dobrze, bo Rosjanie na wschodzie i południu okupują ogromne obszary Ukrainy, a nasz sąsiad ponosi ogromne straty.

Co to jest Iskander?

9K720 Iskander to taktyczny pocisk balistyczny krótkiego zasięgu, który zainstalowano na mobilnej platformie samochodowej. Broń najczęściej jest stosowana do uderzeń na ważne cele lądowe - głównie są to ugrupowania wojsk przeciwnika, ale nierzadko są to też obiekty infrastruktury cywilnej.

Iskander może przenosić pociski z głowicami kasetowymi, odłamkowo-burzącymi, termobarycznymi, penetrującymi termojądrowymi i elektromagnetycznymi. Maksymalny zasięg rosyjskiej wersji Iskander-M wynosi 380 - 499 km, natomiast dla wersji Iskander-K jest to już ponad 500 km (dla zubożonej wersji eksportowej Iskander-E jest to „tylko” 280 km). System można wykorzystać także dla pocisków manewrujących rodziny Kalibr o zasięgu 2000 km.

Pierwsze testy prototypu systemu Iskander przeprowadzono w 1991 roku, a pierwszy start doświadczalny miał miejsce w 1995 roku. Pocisk formalnie wszedł na uzbrojenie rosyjskich sił zbrojnych w 2007 roku.

Źródło: Wikipedia, Twitter @ Mariusz Cielma