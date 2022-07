Rosjanie ostatnio nie mają szczęścia do swoich okrętów wojennych. Admiral Grigorovich, czyli jedna z flagowych konstrukcji Floty Czarnomorskiej zaprezentowała się z niezbyt dobrej strony – podczas pokazu potencjału doszło do katastrofalnej usterki.

Admiral Grigorovich, czyli jeden z najnowszych okrętów Floty Czarnomorskiej

Admiral Grigorovich to jedna z fregat rakietowych Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej (to ten sam typ okrętu, co niedawno ostrzelany Admirał Makarow). Co warto podkreślić, mówimy o nowoczesnej konstrukcji - fregata została zwodowana w 2014 roku, ale do służby weszła dopiero w 2016 roku.

Uzbrojenie statku obejmuje 8-komorową, pionową wyrzutnię pocisków manewrujących (dla pocisków przeciwokrętowych 3M55 Oniks lub manewrujących 3M-54 Kalibr) oraz dwa 12-komorowe bloki pionowych wyrzutni Sztil-1 (dla pocisków przeciwlotniczych średniego zasięgu 9M317M). Oprócz tego zastosowano uniwersalną armatę 100 mm A-190, dwa działka przeciwlotnicze 30 mm AK-630M, a także dwie wyrzutnie torped 533 mm i wyrzutnię rakietowych bomb głębinowych RBU-6000. Załoga statku obejmuje 200 osób.

Rosjanie prawie zatopili fregatę Admiral Grigorovich

W sieci pojawiło się nagranie z ćwiczeń fregaty Admiral Grigorovich, która wystrzeliwuje cztery pociski manewrujące. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku, ale po chwili następuje coś nieoczekiwanego.

rozwiń

Pociski chwilę po odpaleniu spadają do morza nieopodal okrętu (na nagraniu dobrze widać spadający pierwszy pocisk, ale po przypatrzeniu się na wodzie można zauważyć ślady kolejnych).

rozwiń

Dawid Kamizela, ekspert ds. wojskowości, dziennikarz i analityk wojskowy, sugeruje, że pociski miały problem z odpaleniem silnika marszowego. Zapewne sprzęt doznał poważnej usterki, co o mało nie doprowadziło do katastrofy - łatwo można sobie wyobrazić co stałoby się, gdyby pociski spadły bezpośrednio na okręt.

Usterkę fregaty Admiral Grigorovich można uznać za (kolejną) śmieszną wpadkę wojsk Federacji Rosyjskiej podczas inwacji na Ukrainę. Nie należy jednak zapominać, że wojska przeciwnika ostatnio uczyniły spore postępy na lądzie (co szczególnie widać na południu i wschodzie Ukrainy).

Źródło: Wikipedia, Twitter @ TheShipYard NavalConsultancy, Twitter @ Dawid Kamizela