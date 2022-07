BMP to niepozorne wozy piechoty, którym do regularnych czołgów daleko. Dysponują jednak wieżyczką strzelniczą i odpowiednio zachęcone potrafią nią całkiem sprawnie rzucać. Czy zaskoczony pociskiem Skif wóz opancerzony BMP ma szanse na klasyfikację pucharową?

Rzut wieżyczką strzelniczą to popularna wśród rosyjskich czołgów dyscyplina sportowa. Radośnie rywalizują w niej modele T-72, T-80, a kibice szczególnie żywiołowo reagują na popisy czołgów T-90. Okazuje się, że inne rosyjskie pancerniaki pozazdrościły i też chcą się bawić. Jeden z wozów opancerzonych piechoty (BMP) naciął się na ukraiński pocisk kierowany Skif i podjął ognistą próbę „wieżyczkowania” lobem. Jak mu poszło?

Jak wóz piechoty BMP rzuca wieżą?

Wozy opancerzone BMP w rosyjskiej armii robią dla czołgów za pomagiera. W porównaniu z solidnymi jednostkami T-72 żadna z nich konkurencja. Co najwyżej są puszkami do przewożenia ludzi, które czasem sobie postrzelają. Tymczasem jeden z nich odkrył przepis na sukces w rzutach wieżyczką strzelniczą. Na własnym pancerzu przekonał się, że nie trzeba być czołgiem i do wystrzału wymagana jest tylko pełna karuzela z nabojami i solidne wsparcie ze strony celnej wyrzutni rakietowej.

Jak oceniane są rzuty wieżyczką strzelniczą?

Według niektórych obserwatorów w rzutach wieżyczką liczy się tylko i wyłącznie wysokość jaką osiągnie wystrzeliwany podzespół. Czy należy brać pod uwagę wysokość względem gruntu, nie jest jednak pewne. Niektóre klasyfikacje sumiennie odliczają zawodnikom wysokość ich platform. Żeby nie było łatwo, zdarzają się też propozycje rankingów, które premiują tylko odległość, jaka dzieli wrak od wieżyczki po zakończeniu szybowania.

Wielu rozsądnych kibiców twierdzi, że wojenne warunki, w jakich toczy się konkurs, wykluczają stosowanie twardych parametrów i należy oceniać tylko widowiskowość stylu. Ten postulat daje wozowi bojowemu BMP szanse na miejsce w klasyfikacji. Może nie w okolicy podium, grawitacja zbyt skutecznie nie dopuściła do zakreślenia wieżyczką zgrabnego łuku. Za dym, ogień oraz pozycję zza krzaka należy mu się kilka punktów na zachętę dla naśladowców.

Jaki poziom reprezentują mistrzowie rzutów wieżą strzelniczą?

Ostatecznie mają oni dużo do zrobienia. Niekwestionowani mistrzowie w rzutach wieżyczką strzelniczą wzorują się już na próbach rakietowych SpaceX i próbują przenieść rywalizację na orbitę okołoziemską:

