RTX 4050 dostrzeżony na targach firmy GALAX! Tak jakby…

Patrząc na najświeższą premierę kart Nvidii, wielu z nas zapewne będzie czekać na tańsze karty z generacji Ada Lovelace. A co gdyby „nagle” jeden z producentów zasugerowałby pojawienie się jednego z takich modeli? To znaczy, że ktoś ma dziwne poczucie humoru w tej korporacji…

Jesteśmy już po premierze najpotężniejszej karty graficznej na rynku, jak również po aferze związanej z mylącym nazewnictwem kart z serii RTX 4080. Niedawno pojawiły się natomiast plotki o tym, że jeden z partnerów „zielonych” zamierza wydać grafikę RTX 4050. Skąd pojawiła się ta informacja i z jakiej przyczyny nie ma ona większego sensu?

Niedawno na Filipinach odbyła się organizowana przez firmę GALAX prezentacja i premiera karty GeForce RTX 4090 SG. Przy jednej z wystaw, gdzie był prezentowany ów flagowy model, jeden ze zwiedzających zwrócił uwagę na pewien detal dotyczący stoiska.

Jak widzicie na powyższym zdjęciu, które zostało udostępnione na platformie Reddit, na jednym z dolnych pudełek można odnaleźć napisy „GEFORCE RTX 4050”. Część osób od razu założyła, że jeszcze na tej samej imprezie zostanie zaprezentowana właśnie ta karta. Problem polega na tym, iż nie ma to najmniejszego sensu. Otóż Nvidia dopiero co przedstawiła flagowe modele swoich kart i do teraz niewiele pisała o niższych modelach z generacji Ada Lovelace. Ponadto (jak zapewne większość z Was kojarzy) słabsze modele GPU powstają nierzadko w wyniku „cięcia” pełnych jednostek. Nie wspomnę już o tym, że w wielu przypadkach poznajemy specyfikacje przedpremierowych jednostek graficznych w czasie trwania ich testów (wycieki z różnych benchmarków).

Kolejna sprawa tkwi w swego rodzaju bezsensowności wydawania RTX 4050 w tym okresie. Jesteśmy świeżo po wycofywaniu się górników z rynku kryptowalut. Coraz więcej kart zaczyna tanieć i wreszcie (po wielu miesiącach czekania) podaż w stosunku do popytu zaczyna wzrastać. W ciągu najbliższych kilku miesięcy zaczniemy mieć na rynku coraz więcej, coraz tańszych kart z serii RTX 3060/3070/3080. Oznacza to, że wydanie „małej” karty z generacji Ada Lovelace mogłoby pokrzyżować plany wyczyszczenia magazynów z kart poprzedniej generacji przed okresem świątecznym.

Premiera RTX 4090 - prezentacja i test

Ostatnią kwestią jest natomiast to, skąd w ogóle ten napis się pojawił na tym pudełku? Wielu użytkowników sugeruje najprostsze rozwiązanie – magię photoshopa. Inni natomiast wskazują na ewentualny żart ze strony jednego z pracowników firmy GALAX. Pudełko ma dokładnie te same gabaryty, co dla karty RTX 4090. Oznaczałoby to, że po prostu podczas wydruku gotowych opakowań, osoba odpowiedzialna za ten etap uznała, że będzie „zabawnie” podmieniając numery. Ile w tym prawdy? Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy…

A co Wy o tym wszystkim myślicie? Kiedy się spodziewacie nadejścia najtańszych kart z serii RTX 4000? Dajcie znać w ankiecie i napiszcie w komentarzach!

Przy okazji – Zachęcam do odwiedzenia dyskusji na platformie Reddit. Wpis o „premierze” RTX 4080 4GB w szczególności mnie rozbawił.

Źródło: techradar, Reddit