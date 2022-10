Karty graficzne GeForce RTX 4090 i RTX 4080 mają oferować dużo lepszą wydajność względem poprzedników. Ma to być zasługą nowej architektury i bardzo wysokich taktowań – w przypadku topowych modeli będzie można uzyskać nawet 3 GHz.

Prezentacja kart graficznych GeForce RTX 4090 i RTX 4080 na pewno zaskoczyła wielu entuzjastów. Producent pochwalił się specyfikację, wynikami wydajności i cenami kart, jednak na dokładne testy będziemy musieli jeszcze trochę poczekać (już mamy w redakcji model GeForce RTX 4090).

W sieci już pojawiają się przecieki dotyczące taktowań nowych kart...

GeForce RTX 4090 i RTX 4080 mają osiągać rekordowe taktowania

Jeden z użytkowników chińskiego forum Bilibili opublikował filmik, na którym ujawnił ciekawe szczegóły dotyczące karty GeForce RTX 4090 (nie wiadomo jakiej wersji - czy był to referencyjny model Founders Edition, czy niereferencyjna wersja któregoś z partnerskich producentów).

GeForce RTX 4090 przy standardowych ustawieniach ma osiągać 2520 MHz. Na tym potencjał się nie kończy, bo karta po zwiększeniu limitów mocy może zwiększyć taktowanie rdzenia Ada Lovelace AD102 do 3000 MHz. Przy mało wymagającym teście MSI Kompustor MSI-01 cała konstrukcja pobiera wtedy jakieś 425 W energii elektrycznej, ale w bardziej wymagającym Furmark Donut pobór mocy potrafi wzrosnąć aż do 615 W (!).

Okazuje się, że podobne zegary może osiągać też słabszy model GeForce RTX 4080. Na chińskim forum ChipHell pojawiły się screeny z testów modelu GeForce RTX 4080 16 GB (też nie wiadomo czy przetestowano referencyjny model Founders Edition, czy jedną z autorskich konstrukcji). Specyfikacja mówi o taktowaniu Boost do 2510 MHz. W teście 3DMark Time Spy układ graficzny Ada Lovelace AD103 ma rozpędzać się do 3000 MHz - pobór mocy całej karty miał wynosić wtedy 333 W, więc niewiele więcej niż wynosi oficjalny limit mocy.

Model GeForce RTX 4080 12 GB GeForce RTX 4080 16 GB GeForce RTX 4090 Generacja Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny AD104 AD103 AD102 Jednostki cieniujące 7680 9728 16384 Jednostki teksturujące 240 304 512 Jednostki rasteryzujące 96 96 192 Rdzenie Tensor 240 (4. gen) 304 (4. gen) 512 (4. gen) Jednostki RT 60 (3. gen) 76 (3. gen) 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 2310 MHz 2210 MHz 2230 Taktwanie Boost 2610 MHz 2510 MHz 2520 Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 22 500 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 504 GB/s 720 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP 285 W 320 W 450 W Cena (sugerowana) $899 $1199 $1599

Wygląda więc na to, że nowe karty graficzne Nvidii będą osiągać bardzo wysokie zegary. Na pewno jest to zasługa zastosowania nowej architektury oraz niższego procesu litograficznego. Jak to wpłynie na wydajność? Przekonamy się po testach.

Źródło: Bilibili, ChipHell, VideoCardz