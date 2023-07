Ruszyły preordery na smartfony Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5, smartwatche Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic oraz tablety Galaxy Tab S9. A przy okazji Samsung informuje o przedsprzedażowych ofertach na ten sprzęt.

Wszystkie urządzenia można nabyć na oficjalnej stronie producenta. Tutaj podawaliśmy ich ceny. Jednocześnie ponaliśmy szczegóły dotyczące przedsprzedażowych okazji.

Samsung Galaxy Z Flip5 i Z Fold5

Kupując Galaxy Z Fold5 lub Galaxy Z Flip5 w preorderze, chętni mają szansę zgarnąć urządzenie z pamięcią 512GB w cenie wariantu 256 GB. W ten sposób za smartfona z 2 razy większą pamięcią zapacimy nawet do 600 zł mniej.

Natomiast w ramach Programu Odkup można wycenić i odsprzedać swój telefon, aby zyskać od 500 do 3200 zł zwrotu przy zakupie Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5. Alternatywnie Samsung oferuje Zwrot na Kartę, gdzie przy zakupie jednego z premierowych smartfonów Galaxy zainteresowani otrzymają 450 zł zwrotu na kartę do płatności mobilnych.

Dodatkowo wszyscy, którzy zamówią Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Fold5 do 28 lipca, mogą otrzymać w prezencie słuchawki Galaxy Buds2.

Samsung Galaxy Watch6

W przypadku preorderów na smartwatche Galaxy Watch6 lub Galaxy Watch6 Classic także można skorzystać z Programu Odkup, by pomniejszyć kwotę zakupu. No i opcja Zwrot na Kartę także wchodzi w grę (450 zł). Ponadto przy zakupie któregoś z wymienionych zegarków w przedsprzedaży można otrzymać idealny do korzystania podczas snu pasek Fabric Band w kolorze czarnym lub beżowym (w zależności od modelu smartwatcha).

Samsung Galaxy Tab9

Konsumenci, którzy zdecydują się na zakup jednego z tabletów Galaxy Tab S9, TabS9+ lub Tab S9 Ultra w terminie do 10 sierpnia, mogą skorzystać z oferty podwojenia pamięci, oszczędzając do 700 zł. W tym przypadku również dzia Programem Odkup a ofertą Zwrot na Kartę, żeby zasilić kartę do płatności mobilnych kwotą 450 PLN.

źródło: materiały prasowe