Chociaż Samsung obecnie przygotowuje się do premiery kolejnych składanych telefonów nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jednocześnie pracuje nad przyszłorocznym Galaxy S24. Czego się po nim spodziewać?

Rąbka tajemnicy uchyla serwis sammobile, który w sprawach związanych z tym koreańskim producentem jest zazwyczaj bardzo dobrze poinformowany. Powołując się na ustalenia Galaxy Club dziennikarze twierdzą, że smartfony wchodzące w skład serii Galaxy S24 nie przyniosą zmian dla sympatyków zdjęć selfie.

Galaxy S24 bez usprawnień aparatu selfie

2023 r. jest w tej kwestii istotny, ponieważ po dłuższym okresie Samsung postanowił coś zmienić i w modelach z serii Galaxy S23 zastosował nowe aparaty selfie 12 Mpix. Osoby liczące, że rozpoczął tym samym nowy trend mogą być zawiedzione. Z ustaleń wspomnianych źródeł wynika, że frontowe aparaty dla urządzeń z serii Galaxy S24 będą od strony sprzętowej identyczne z tymi, jakie producent zastosował w tym roku.

Jakiekolwiek zmiany mogą dotknąć wyłącznie kwestie oprogramowania. To też może mieć znaczenie dla jakości zdjęć, ale różnice raczej nie będą duże. Wszystkie trzy warianty Galaxy S23 są pod tym kątem dopracowane i można uznawać je za jedne z najlepszych telefonów do zdjęć, także selfie.

Część osób stwierdzi, że zmiany co roku nie są konieczne. Inni jednak odpowiedzą, że skoro producenci korygują ceny, to powinni dbać o nowości we wszystkich możliwych punktach specyfikacji. Poza tym wszechobecne selfie to swojego rodzaju "znak naszych czasów". Wielu użytkowniczkom telefonów zależy, aby były jak najlepsze.

Główny aparat (trochę) się zmieni

Wiele zmian nie należy spodziewać się także w przypadku głównych aparatów. Wedle dziennikarzy sammobile wskazujących na Galaxy S24 Ultra w przypadku tej najdroższej konstrukcji może dojść do zmiany tylko jednego z czterech "oczek". Producent najprawdopodobniej wymieni jeden z teleobiektywów.

Przypomnijmy, że Galaxy S23 Ultra posiada konfigurację składającą się z obiektywu głównego 200 Mpix, ultraszerokokątnego 12 Mpix oraz tele z zoomem optycznym 3x i tele z zoomem optycznym 10x, obydwa po 10 Mpix. Więcej szczegółów znajdziecie w naszej recenzji Galaxy S23 Ultra.