Możesz już kupić POCO M3. I patrząc na ceny, a także jego specyfikację jest spore prawdopodobieństwo, że weźmiesz to po uwagę.

Przedsprzedaż POCO M3 z jeszcze niższymi cenami

Zgodnie z zapowiedziami ogłoszono dziś szczegóły dotyczące dostępności na naszym rynku zaprezentowanego kilka dni temu POCO M3. Informacje są naprawdę dobre, ponieważ w ramach rozpoczętej właśnie przedsprzedaży smartfon jest dostępny w cenach 599 złotych oraz 699 złotych, odpowiednio za wariant 4 GB + 64 GB oraz 4 GB + 128 GB.

Takie kwoty oznaczają, że zdecydowano się jeszcze bardziej obniżyć i tak przecież kuszące ceny. Zniżka w wysokości 50 złotych, bo o takiej tutaj mówimy, to przy tym pułapie cenowym całkiem sporo. Zwłaszcza, że mówimy o premierze urządzenia. Zainteresowani? Jeśli tak to wypada się pośpieszyć. Jak możecie zauważyć chociażby na poniższej infografice, niższe ceny obowiązuje tylko kilka dni lub do wyczerpania zapasów. A nie ujawniono, jak duże one są.

Na pierwszy rzut oka trudno o lepszy telefon w tej cenie

Oczywiście stanowcza rekomendacja będzie możliwa dopiero po dokładnych testach. Na papierze POCO M3 wygląda jednak naprawdę dobrze i patrząc na telefony do 700 złotych nie ma się czego wstydzić.

Największe atuty, tak jak podkreśla to zresztą sam producent, to tutaj bateria o dużej pojemności 6000 mAh, solidny procesor procesor Qualcomm Snapdragon 662, ekran Full HD+ i aparat z obiektywem głównym 48 Mpix. Zachwalany jest też design i jakość wykonania (plecki z materiału niezbierającego odcisków palców), ale to już zdecydowanie bardziej kontrowersyjne. Smartfon ma rzucać się w oczy i bez wątpienia to robi, ale nie dla każdego musi być to zaleta.

Android 10, MIUI 12

6.53-calowy ekran IPS, 1080 x 2340 pikseli, Corning Gorilla Glass 3

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610 (11 nm)

4 GB RAM

64 GB UFS 2.1 / 128 GB UFS 2.2 + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix f/1.79 + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual SIM

bateria 6000 mAh, ładowanie 18W, przewodowe ładowanie zwrotne

dwa głośniki, czytnik odcisków linii papilarnych z boku, rozpoznawanie twarzy

wymiary 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

waga 192 g

Mankamenty? Z pewnością niektórych może zniechęcać brak modułu NFC. Może zabrzmi to jak usprawiedliwienie, ale w tym budżecie zawsze trzeba liczyć się z kompromisami. Co sądzicie POCO M3? Uważacie go w tych cenach za kuszącą propozycję?

Źródło: POCO

