Wiosna to dobry pomysł na sprawienie sobie nowego gadżetu. Z podobnego założenia wyszedł sklep Geekbuying, który ruszył z akcją Sezonowa Wyprzedaż – to promocja na rowery, hulajnogi elektryczne, a także na różnego rodzaju sprzęt AGD i elektronikę użytkową.

Dobry czas na zakup nowego gadżetu

Promocja Sezonowa Wyprzedaż obejmuje kilkadziesiąt produktów, które zostały przecenione nawet o 70%. Klienci mogą zaopatrzyć się w nowy sprzęt, a przy tym zaoszczędzić sporo gotówki. Wybór jest naprawdę spory, ale jest kilka rzeczy, na które warto bardziej zwrócić uwagę.

Kukirin M4 to hulajnoga elektryczna, która sprawia frajdę podczas miejskich wycieczek. Konstrukcja została wyposażona w 10-calowe koła oraz silnik o mocy 500 W, który pozwala rozpędzić się do prędkości 43 km/h. Wbudowana bateria ma pojemność 10 000 mAh, co wystarczy na przejechanie nawet 45 km. Sklep obniżył cenę hulajnogi do 1999 złotych.

Jeśli bardziej preferujecie rowery elektryczne, warto zwrócić uwagę na model ELEGLIDE M1 PLUS. Podstawowa wersja wykorzystuje opony w rozmiarze 27,5 cali i mocny silnik o mocy 250 W (pozwala on rozpędzić rower do 25 km/h). Na ramie zainstalowano litowo-jonowy akumulator o mocy 12,5 Ah, pozwalający na przejechanie 100 km w trybie wspomaganym (można go też łatwo odpiąć i podładować). W promocji sprzęt został wyceniony na 3499 złotych.

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano model Shengmilo MX03. To elektryczny rower terenowy z 26-calowymi oponami i hydraulicznymi hamulcami. Dodatkowym atutem są 7-stopniowe przerzutki Shimano. Producent zastosował silnik bezszczotkowy o mocy 1000 W, który pozwala uzyskać prędkość do 40 km/h, a wbudowany akumulator pozwala na przejechanie 40-60 km w trybie elektrycznym i 90 km w trybie wspomaganym. Cena w promocji to 5199 złotych.

Wśród przecenionych produktów znalazł się też odkurzacz bezprzewodowy JIMMY H9 Pro. Odkurzacz ma moc 600 W, oferuje moc ssania 25 kPa i może działać na jednym ładowaniu w trybie eco do 80 minut. Urządzenie jest w stanie samodzielnie rozpoznać różne typy podłóg i dostosować swoją moc do danego zastosowania. Cena w promocji to zaledwie 1369 złotych.

Przenośna stacja zasilania BLUETTI EB55 to przydatny gadżet na długie wyprawy. Urządzenie zostało wyposażone w akumulatory LiFePO4 o mocy 537 Wh, które pozwalają zasilić ze standardowego gniazda sieciowego AC urządzenia o obciążeniu nawet 700 W. Dodyspozycji oddano także port USB typ C, gniazda samochodowe DC 12V/10A, 4 porty USB, a także stację bezprzewodowego ładowania o mocy 15 W. Stacja BLUETTI EB55 jest dostępna w promocyjnej cenie 1999 złotych.

Nie zabrakło też sprzętu dla graczy, bo w ramach promocji można kupić monitor KTC H27T22. Producent zastosował 27-calowy panel Fast IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px, który wyróżnia się szybkim odświeżaniem 165 Hz i czasem reakcji 1 ms (GTG). Dodatkowym atutem jest całkiem dobre odwzorowanie barw z pokryciem palety sRGB na poziomie 99%. Cena monitora w promocji została obniżona do 1039 złotych.

Kupujący mogą skorzystać z kodów rabatowych o wartości 200 zł (na produkty o wartości co najmniej 4000 zł), 100 zł (na produkty o wartości co najmniej 2000 zł) lub 40 zł (na produkty o wartości co najnmniej 1000 zł). Ponadto po rejestracji można otrzymać kupon zniżkowy 4% na cały asortyment. Za zakupy można zapłacić w terminie do 30 dni.

