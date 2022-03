Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesora AMD Ryzen 7 5800X3D, który ma powalczyć o tytuł króla wydajności w grach. Zainteresowani podkręcaniem jednak będą musieli obejść się smakiem.

Ryzen 7 5800X3D – nadchodzi nowy król wydajności w grach?

Procesor Ryzen 7 5800X3D został zapowiedziany na początku roku, więc jego specyfikacja nie powinna być zaskoczeniem – jest ona zbliżona do modelu Ryzen 7 5800X.

Model AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X3D AMD Ryzen 9 5900X Architektura AMD Vermeer (Zen 3) AMD Vermeer (Zen 3) AMD Vermeer (Zen 3) Rdzenie/wątki 8/16 8/16 12/24 Taktowanie/Boost 3,8/4,7 GHz 3,4/4,5 GHz 3,7/4,8 GHz Pamięć L2 8x 512 KB 8x 512 KB 12x 512 KB Pamięć L3 32 MB 96 MB 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 105 W 105 W 105 W Cena 1700 zł ??? 2300 zł

Układ oferuje 8 rdzeni/16 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 3,4 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 4,5 GHz. Głównym atutem jest zwiększona pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu do 96 MB (32 MB w chiplecie CCD + dodatkowe 64 MB dzięki technologii 3D V-Cache).

Model Ryzen 7 5800X3D pasuje do płyt głównych z podstawką AM4. Układ cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 105 W, więc warto zadbać o dobre chłodzenie (w zestawie nie znajdziemy żadnego coolera).

Producent jakiś czas temu pochwalił się wydajnością procesora w grach.

Model Ryzen 7 5800X3D ma być o około 15% wydajniejszy od modelu Ryzen 9 5900X. Dużo tutaj będzie zależeć od konkretnej gry - w niektórych tytułach ma on być nawet o 40% wydajniejszy, ale w niektórych obydwa układy będą wypadać podobnie.

Producent chwali się też lepszą wydajnością od konkurencyjnego modelu Intel Core i9-12900K, czyli dotychczasowego lidera wydajności w grach. Bardzo możliwe, że nowy Ryzen przejąłby tytuł króla wydajności.

Ryzen 7 5800X3D bez opcji podkręcania?

Co prawda na premierę procesora musimy jeszcze trochę poczekać, ale niektórzy już teraz mają dostęp do sprzętu. Ostatnio pojawiły się tutaj zaskakujące doniesienia jakoby model Ryzen 7 5800X3D nie mógł być podkręcony.

Taki scenariusz poniekąd potwierdza oficjalna strona ze specyfikacją procesora, na której nie znajdziemy żadnych informacji wskazujących na możliwość przetaktowania procesora (a warto dodać, że takie informacje są obecne np. na stronie modelu Ryzen 7 5800X).



Na stronie producenta nie znajdziemy żadnych informacji o możliwości podkręcania modelu Ryzen 7 5800X3D

Na ten moment nie wiadomo skąd taka decyzja (i czy rzeczywiście procesora nie będzie można podkręcać), ale może ona wynikać z zastosowania dodatkowej pamięci 3D V-Cache. Jeśli informacje by się potwierdziły, mogłaby to być duża strata, bo AMD raczej nie ma w zwyczaju ograniczać funkcjonalności swoich produktów. Dodatkowo 5800X3D pracuje z dosyć niskimi zegarami, więc mógłby oferować dobry potencjał na przetaktowanie.

Pozostaje więc czekać na premierę i oficjalne potwierdzenie (lub zaprzeczenie) tych informacji.

Źródło: AMD, Bilibili