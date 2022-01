Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku – co prawda musimy na nie jeszcze trochę poczekać, ale niektórzy już teraz mają dostęp do jednostek. W sieci pojawiły się wpisy ujawniające próbki inżynieryjne układów.

Nowa generacja procesorów AMD ma zadebiutować w drugiej połowie roku. Ostatnio producent pochwalił się próbką inżynieryjną procesora i ujawnił kilka szczegółów dotyczących specyfikacji nowych CPU.

Układy Ryzen 7000 (generacja Raphael) wprowadzą nową architekturę - Zen 4 (5 nm), a także wsparcie dla pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express 5.0. Przy okazji doczekamy się całkowicie nowej platformy AM5 (podobno też być długo wspierana przez producenta).



Szefowa AMD prezentująca procesor Ryzen 7000

Wygląda na to, że niektórzy już testują procesory AMD Ryzen 7000, bo w sieci pojawiły się wpisy ujawniające konfiguracje z takimi jednostkami.

Próbki inżynieryjne procesorów Ryzen 7000

Chodzi o stronę projektu [email protected] (to projekt na platformie BOINC z zakresu rozproszonego przetwarzania danych z dziedziny astrofizyki), gdzie można sprawdzić konfiguracje komputerów wykorzystywanych do obliczeń.

Naszą uwagę przykuły konfiguracje z tajemniczymi procesorami AMD:

AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N (8 rdzeni/16 wątków)

AMD Eng Sample: 100-000000666-21_N (16 rdzeni/32 wątki)

Najprawdopodobniej mamy do czynienia z próbkami inżynieryjnymi procesorów Ryzen 7000 z generacji Raphael (wskazuje na to oznaczenie procesorów Family 25 Model 96 Stepping 0 - A60F00).

Komputery zostały podłączone do sieci anonimowo. Nie wiadomo dlaczego ktoś wykorzystał układy do obliczeń BOINC (szczególnie, że dostęp do takiego sprzętu obecnie raczej ma wąskie grono osób).

Testy procesorów Ryzen 7000

Opublikowane wpisy ujawniają informacje o wydajności układów w obliczeniach na liczbach zmiennoprzecinkowych i całkowitych.

8-rdzeniowy Ryzen 7000 osiąga tutaj odpowiednio 8,1 mld Ops/s i 110,83 mld Ops/s. Dla porównania topowy model z obecnej generacji - 16-rdzeniowy Ryzen 9 5950X oferuje "zaledwie" 5,7 mld Ops/s i 22,42 mld Ops/s. Konkurencyjny Core i9-12900K oferuje natomiast 6,12 mld Ops/s i 29,31 mld Ops/s.

Testy wyglądają wyjątkowo dobrze, aczkolwiek warto zauważyć, że obliczenia BOINC raczej nie są reprezentatywnym źródłem informacji o wydajności procesorów (zachodzą podejrzenia, że nowsza platforma korzystała z aktywnej akceleracji GPU). Więcej informacji na temat osiągów nowych CPU powinniśmy poznać po premierze układów.

Źródło: [email protected], WCCFTech, Twitter @ Evan Stenger