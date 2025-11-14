ChatGPT z nową funkcją. AI dołączy do twoich czatów grupowych

OpenAI rozpoczęło testy czatów grupowych w aplikacji ChatGPT. Ze sztuczną inteligencją może rozmawiać nawet 21 osób jednocześnie.

Twórcy deklarują, że nowa funkcja może się przydać np. podczas planowania weekendowego wyjazdu; ChatGPT może przygotować plan podróży i porównać miejsca docelowe z uwzględnieniem preferencji wszystkich uczestników. Można go także wykorzystać jako “bezstronnego arbitra” rozstrzygającego przyjacielskie spory.

Testowa wersja aplikacji ChatGPT umożliwia zaproszenie do czatu nawet 20 osób. Możliwe jest dodanie dodatkowych członków do już istniejącej rozmowy lub utworzenie nowej.

ChatGPT ma analizować kontekst rozmowy i decydować, kiedy powinien zachować ciszę, a kiedy wygenerować odpowiedź. Każdy z uczestników może go w dowolnym momencie wywołać frazą "ChatGPT". Sztuczna inteligencja zyskała także możliwość reagowania na wiadomości za pomocą emotikonów oraz odwoływania się do zdjęć profilowych uczestników czatu, np. poprzez tworzenie fotomontaży.

Czaty grupowe bazują na najnowszym modelu GPT 5.1. Ewentualne limity użycia będą pobierane od osoby, której ChatGPT odpowiada w danym momencie. Jeśli w rozmowie uczestniczy przynajmniej jedna osoba nieletnia, sztuczna inteligencja ograniczy generowanie wrażliwych treści.

Czaty grupowe w ChatGPT. Testy ruszyły tylko w kilku krajach

W pierwszej kolejności czaty grupowe zostały udostępnione w ramach programu pilotażowego w Japonii, Nowej Zelandii, Korei Południowej i Tajwanie.

OpenAI chce, by czaty grupowe zostały udostępnione w innych regionach dopiero po zebraniu opinii pierwszych użytkowników.