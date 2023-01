Polskie media próbują wpłynąć na procedowaną właśnie przez rząd zmianę w ustawie o radiofonii i telewizji. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję - czy jednak niekoniecznie - możesz wpłynąć na działania mające faworyzować TVP.

O co chodzi ze zmianą ustawy o radiofonii i telewizji?

Dokument został skierowany do pierwszego czytania w połowie grudnia 2022 roku. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej” nie został w żaden sposób skonsultowany ani z branżowymi organizacjami, ani ze „zwykłymi” odbiorcami telewizji.

Niestety to właśnie obie te grupy najbardziej odczują zmiany w ustawie, która ma za zadanie regulować kolejność kanałów w telewizji. Programy TVP mają być traktowane priorytetowo - i czy tego chcesz - logotypy różnych kanałów należących do TVP będziesz widzieć na samej górze listy w każdym możliwym miejscu.

Kanały TVP będą najważniejsze. Takich zmian chce rząd

Publiczna telewizja ma operować na kanałach od numeru 1 do 5. Co to oznacza? Ano tyle, że uruchamiając telewizję (zarówno tę darmową - naziemną, ale też internetową - np. Pilot WP), pierwsze na liście zawsze znajdą się programy TVP.

Jest już nawet ustalona kolejność kanałów i wynika z niej, że TVP 1 będzie numerem jeden, na drugie miejsce trafi TVP 2, natomiast trzecie ma należeć do TVP 3 (odpowiedniego dla konkretnego obszaru odbiorcy). Czwarta i piąta pozycja będzie zajęta przez TVP Info i TVP Kultura.

Rewolucja ma negatywny wpływ na branżę

O tym, że zmiany zbyt głęboko ingerują w media pisaliśmy już w grudniu, kiedy temat zmian ujrzał światło dzienne. Wówczas Konfederacja Lewiatan informowała, że „propozycja zmian w ustawie o radiofonii i telewizji ma olbrzymie znaczenie dla pluralizmu mediów”. Podobnego zdania jest szereg medialnych organizacji w Polsce, które zwracają uwagę na wywołanie przez rząd negatywnego efektu na ceny usług związanych z telekomunikacją, ale też prywatność.

Jak zaznaczył Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT w rozmowie z Wirtualną Polską, celem rewolucji jest „wzmocnienie pozycji TVP przed wyborami parlamentarnymi i zmuszenie operatorów do umieszczania na platformach satelitarnych wszystkich programów regionalnych TVP”.

Dowiedz się więcej o zmianach, które wpłyną na rozrywkę w sieci

Z kampanią informującą o wpływie ustawy dotyczącej radiofonii i telewizji wystartował Pilot WP. Platforma, która udostępnia kanały na żywo w internecie (na telefonach, komputerach i telewizorach) jest wśród potencjalnych ofiar rewolucji.

Źródło: własne, Pilot WP