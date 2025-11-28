Pozamiatane. Robot sprzątający S10 Ultra z debiutem w Polsce

Marka 3i Tech debiutująca w Polsce prezentuje robot sprzątający S10 Ultra, który stawia na inteligentne rozwiązania. Urządzenie to "redefiniuje pojęcie domowej wygody".

3i Tech prezentuje robot S10 Ultra. Robot ma pomóc w wykonywaniu codziennych, żmudnych obowiązków, realnie odciążając użytkowników i sprawiając, że sprzątanie stanie się przyjemnością.

Czystość i higiena

S10 Ultra wykorzystuje system WaterRecycle, który oczyszcza, destyluje i ponownie wykorzystuje wodę. Oznacza to, że przy korzystaniu z niego nie ma konieczności opróżniania zbiornika czy podłączania do instalacji wodnej.

Dodatkowo, robot dba o higienę w każdym calu. Brudna woda jest podgrzewana do 90°C i destylowana. Sam proces eliminuje 99,9% patogenów. System wykorzystuje też moduł jonów srebra, który aktywnie chroni wnętrze urządzenia przed kumulacją drobnoustrojów. Po zakończonej pracy stacja robota sama myje mopy i suszy je gorącym powietrzem. W ten sposób producent deklaruje ochronę przed wilgocią i powstawaniem pleśni.

Inteligentne rozwiązania przyszłości

Robot wykorzystuje technologię Green-Eye: bazuje na zielonym świetle i sztucznej inteligencji, by dostrzegać to, co umyka uwadze. Ponadto, wysuwana rolka wysuwa się na milimetry, oferując tym samym dokładniejsze czyszczenie. Jej konstrukcja sprawia również, że sierść i włosy nie wplątują się w wałki urządzenia.

S10 Ultra rozpoznaje 68 rodzajów obiektów i zabrudzeń, odpowiednio regulując moc ssania. Po zakończeniu sprzątania z kolei robot sam opróżnia kosz do sterylnego worka w stacji. Dzięki temu, robot może pracować bez obsługi aż do 60 dni.