Roboty domowe

Pozamiatane. Robot sprzątający S10 Ultra z debiutem w Polsce

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Marka 3i Tech debiutująca w Polsce prezentuje robot sprzątający S10 Ultra, który stawia na inteligentne rozwiązania. Urządzenie to "redefiniuje pojęcie domowej wygody".

3i Tech prezentuje robot S10 Ultra. Robot ma pomóc w wykonywaniu codziennych, żmudnych obowiązków, realnie odciążając użytkowników i sprawiając, że sprzątanie stanie się przyjemnością.

Czystość i higiena

S10 Ultra wykorzystuje system WaterRecycle, który oczyszcza, destyluje i ponownie wykorzystuje wodę. Oznacza to, że przy korzystaniu z niego nie ma konieczności opróżniania zbiornika czy podłączania do instalacji wodnej.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Dodatkowo, robot dba o higienę w każdym calu. Brudna woda jest podgrzewana do 90°C i destylowana. Sam proces eliminuje 99,9% patogenów. System wykorzystuje też moduł jonów srebra, który aktywnie chroni wnętrze urządzenia przed kumulacją drobnoustrojów. Po zakończonej pracy stacja robota sama myje mopy i suszy je gorącym powietrzem. W ten sposób producent deklaruje ochronę przed wilgocią i powstawaniem pleśni.

Inteligentne rozwiązania przyszłości

Robot wykorzystuje technologię Green-Eye: bazuje na zielonym świetle i sztucznej inteligencji, by dostrzegać to, co umyka uwadze. Ponadto, wysuwana rolka wysuwa się na milimetry, oferując tym samym dokładniejsze czyszczenie. Jej konstrukcja sprawia również, że sierść i włosy nie wplątują się w wałki urządzenia.

S10 Ultra rozpoznaje 68 rodzajów obiektów i zabrudzeń, odpowiednio regulując moc ssania. Po zakończeniu sprzątania z kolei robot sam opróżnia kosz do sterylnego worka w stacji. Dzięki temu, robot może pracować bez obsługi aż do 60 dni.

 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login