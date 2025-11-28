Nowa funkcja w płytach MSI. Lepsza wydajność dzięki sprytnej sztuczce

Firma MSI wprowadzi do swoich płyt głównych funkcję PBO BCLK Booster, która pozwoli poprawić wydajność komputera w grach. Producent mówi nawet o 15 proc. poprawie wydajności.

Niedawno firma MSI zapowiedziała nową serię płyt głównych MSI X870E MAX, przygotowanych na nadchodzącą generację procesorów AMD Ryzen. Nowa linia wprowadza również szereg funkcjonalności, które mają zapewnić przewagę nad rozwiązaniami konkurencji.

MSI PBO BCLK Booster

Nowe płyty wyposażono w zaawansowane generatory BCLK, które pozwalają precyzyjniej kontrolować taktowanie magistrali systemowej. Do tej pory użytkownik mógł samodzielnie zmieniać częstotliwość BCLK, ale wraz z najnowszą aktualizacją UEFI wprowadzono funkcję, która upraszcza ten proces. Szczegóły opisał serwis WCCFTech.

Funkcja pozwala zwiększyć wydajność komputera w dwóch trybach: PBO BCLK Booster 1 oraz PBO BCLK Booster 2, automatycznie podnosząc częstotliwość magistrali BCLK, a tym samym taktowanie procesora i pamięci.

Konkretny wzrost wydajności

Jak to wpływa na wydajność? Producent opublikował wyniki wewnętrznych testów, które porównują osiągi komputera pracującego ze standardowymi ustawieniami do trybu po podkręceniu PBO BCLK Booster (także ze zoptymalizowanymi opóźnieniami pamięci RAM).

Według producenta, funkcja PBO BCLK Booster pozwala uzyskać dodatkowy wzrost wydajności. Przy optymalizacji pamięci, możliwe jest uzyskanie nawet 15 proc. poprawy

W gruncie rzeczy chodzi o podkręcanie komputera

Nowa funkcja umożliwia łatwe zwiększenie taktowania magistrali BCLK, co w praktyce oznacza podkręcanie sprzętu. Producent podkreśla, że funkcja może powodować problemy ze stabilnością działania komputera.

Będzie dostępna nie tylko w płytach głównych MSI X870E MAX, ale także w modelach X870E Godlike i B850M MPower. Osoby chcące wypróbować funkcję MSI PBO BCLK Booster mogą skorzystać z najnowszej wersji UEFI — obecnie jest ona dostępna w wersji testowej z AGESA 1.2.0.3G, a oficjalne wprowadzenie planowane jest w wersji 1.2.7.0.