GeForce RTX 5090 stopił wtyczkę zasilania. Użytkownik pokazał ciekawy przypadek

Problemy z wtyczkami zasilania w kartach GeForce RTX 5090 stają się coraz częstsze. Jeden z użytkowników Reddita pokazał przypadek, w którym adapter 16-pin dosłownie zespolił się z gniazdem karty, powodując jej całkowitą awarię.

Problemy ze spalonymi wtyczkami zasilania w kartach GeForce RTX 5090 stają się coraz bardziej powszechne. Najczęściej dochodzi do stopienia styków, co prowadzi do uszkodzenia samej wtyczki i/lub gniazda.

Jeden z użytkowników serwisu Reddit opisał interesujący przypadek, w którym stopiona wtyczka dosłownie zespoliła się z gniazdem karty.

Problem z kartą GeForce RTX 5090

Użytkownik Unhappy-War6154 opisał problem z kartą MSI GeForce 5090 Gaming Trio OC, która miała problemy ze stabilnym działaniem. Początkowo korzystał z zasilania podłączonego standardowym kablem 12V-2×6 z zasilacza Seasonic TX-1600, ale pod obciążeniem od czasu do czasu ekran komputera stawał się czarny. Objaw pojawiał się losowo, co znacznie utrudniało diagnozę oraz testowanie ustawień.

Po zmianie zasilania na adapter MSI 4× PCIe 8-pin → 16-pin (12V-2×6) problem na jakiś czas ustąpił, jednak później karta nagle przestała być wykrywana przez system, a monitor nie reagował na sygnał wideo.

Podczas próby odłączenia zasilania okazało się, że 16-pinowy adapter nie daje się wyjąć z gniazda – widać na nim wyraźne ślady przypalenia, podobnie jak na gnieździe karty, co sugeruje, że wtyczka i gniazdo się zespoliły. Użytkownik nie próbował mocno ciągnąć za wtyczkę, nie chcąc ryzykować uszkodzenia karty graficznej.

Sprawa zostanie zgłoszona do producenta

Opisany przypadek to kolejny przykład uszkodzenia wtyczki zasilania 16-pin. Najprawdopodobniej wynika ono z przegrzania złącza spowodowanego nierównomiernym przepływem prądu i/lub niedokładnym stykiem wtyczki z gniazdem. Nie wiadomo, dlaczego karta miała problemy ze stabilnością przy użyciu adaptera Seasonic, a uległa uszkodzeniu dopiero z adapterem MSI. Niektórzy sugerują, że przyczyną może być właśnie adapter MSI, zwłaszcza że kilka wcześniejszych przypadków również wiązało się z jego użyciem.

Sprawa nie jest błaha, ponieważ dotyczy uszkodzenia sprzętu o wartości ponad 12 tys. zł. Użytkownik planuje zgłosić reklamację do MSI w celu naprawy lub wymiany karty. W takiej sytuacji najprawdopodobniej konieczne będzie odesłanie jej wraz z adapterem zasilania, którego nie da się odłączyć.

Warto dodać, że podobny przypadek przydarzył się także naszej redakcji – uszkodzeniu uległa wówczas karta NVIDIA GeForce RTX 5090 w wersji Founders Edition.