Honor rusza z Black Friday. Składany Honor Magic V5 w niższej cenie

Z okazji Black Friday Honor przygotował wyjątkowe promocje na swoje flagowe smartfony, w tym Magic V5 – jeden z najcieńszych składanych telefonów na świecie.

Black Friday to świetna okazja, by wymienić telefon – w tym czasie można znaleźć atrakcyjne promocje na najnowsze modele, często w niższych cenach niż zwykle. Dzięki temu łatwiej jest sięgnąć po nowy sprzęt z lepszymi funkcjami i wydajnością.

Z okazji czarnego piątku Honor przygotował specjalne promocje na swoje flagowe smartfony i wybrane urządzenia z inteligentnego ekosystemu. Wśród propozycji szczególnie wyróżnia się Honor Magic V5 – jeden z najcieńszych składanych smartfonów na świecie.

Składany smartfon w nowym wymiarze

Honor Magic V5 redefiniuje pojęcie mobilności wśród składanych telefonów. Po złożeniu ma zaledwie 8,8 mm grubości i waży 217 g, co sprawia, że jest niemal tak samo wygodny w obsłudze jak klasyczne smartfony. Jednocześnie oferuje duży, immersyjny ekran wewnętrzny, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i w rozrywce.

Smartfon korzysta z wydajnego procesora Snapdragon 8 Elite. Producent zastosował też krzemowowęglową baterię o pojemności 5820 mAh, zapewniającą całodniową pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Konstrukcja urządzenia bazuje na zawiasie Honor Super Steel oraz materiałach klasy lotniczej, co zwiększa jego trwałość – kluczowy element w przypadku składanych telefonów.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszego testu Honor Magic V5. Smartfon pojawi się w sprzedaży już w najbliższy piątek w sklepie producenta w najniższej dotychczasowej cenie.

Inne ciekawe propozycje Black Friday

Poza Magic V5, w ramach Black Friday można skorzystać z promocji na inne flagowe modele. W RTV Euro AGD smartfon Honor 400 Pro – z aparatem 200 MP, jasnym ekranem o maksymalnej jasności 5000 nitów oraz procesorem Snapdragon 8 Gen 3 – dostępny jest w cenie 2599 zł.