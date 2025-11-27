Jak podaje portal sammobile, coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w których nowe flagowe smartfony Galaxy S będą miały do zaoferowania technologię szybkiego ładowania baterii.

Chociaż smartfony firmy Samsung są powszechnie postrzegane jako jedne z najlepszych na rynku, w pewnych kwestiach budzą kontrowersje. Wielu użytkowników wypomina koreańskiemu producentowi baterie, które nawet w najdroższych modelach oferują technologie ładowania pod względem mocy znacznie odstające od większości konkurentów. Wraz z nadchodzącą serią Galaxy S26 sytuacja może się zmienić. Przynajmniej odrobinę.

Galaxy S26 Ultra z ładowaniem 60W?

Portal sammobile wskazuje, że w przypadku Galaxy S26 Ultra będzie można mówić o ładowaniu 60W. Jeśli faktycznie do tego dojdzie, różnica względem dotychczasowych poczynań tego producenta będzie duża. W tym miejscu wypada przypomnieć, że tegoroczne Galaxy S25 Ultra i Galaxy S25+ zapewniają użytkownikom ładowanie 45W, a Galaxy S25 i Galaxy S25 Edge jedynie 25W.

Dla Samsunga nowość, dla innych chleb powszedni

Swoją teorię sammobile opiera na doniesienia z testowych wersji oprogramowania koreańskich smartfonów. Entuzjaści zauważyli w nich kilka nadchodzących funkcji, w tym wzmiankę o "Super Fast Charging 3.0". Chociaż nie ujawniła on dokładnej mocy ładowania, sammobile wskazuje właśnie na 60W, ponieważ taka sama wartość pojawiała się we wcześniejszych doniesieniach o planach Samsunga.

Zmiana, która w przypadku tego producenta będzie zauważalna, nie zrobi raczej wrażenia na konkurencji. Jak zauważa sammobile, większość chińskich marek smartfonów oferuje szybkie ładowanie przewodowe od 80W do nawet 240W.

Smartfony z serii Galaxy S26 zostaną zaprezentowane na początku przyszłego roku. Nieoficjalne informacje mówią, że premiera odbędzie się 25 lutego.