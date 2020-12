Firma Salesforce kupi Slacka. Na popularną platformę do kontroli i optymalizacji pracy grupowej gigant z sektora CRM (a więc oprogramowania związanego z zarządzaniem relacjami z klientami) wyda 27,7 miliarda dolarów. Informacja o planowanej transakcji została oficjalnie ujawniona, kończąc tym samym serię plotek na ten temat. Finalizacji spodziewamy się w najbliższych miesiącach – najpóźniej latem przyszłego roku.

