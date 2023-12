Samoloty na wodór mają potencjał, by przynieść wreszcie przyjazne środowisku podróżowanie na dalekie odległości. W tym roku dokonał się przełom w tej kategorii.

MIT Technology Review to jeden z najważniejszych magazynów poświęconych nauce i technologii. Oprócz regularnych publikacji na temat odkryć i wynalazków, redakcja co roku wybiera także najbardziej przełomowe technologie. Tym razem numerem jeden wybrano samoloty na wodór.

Pierwszy sukces samolotu na wodór

W 2023 r. po raz pierwszy przeprowadzono udany lot samolotu, dla którego paliwem jest wodór. Mowa o 19-miejscowej maszynie ZeroAvia, która wzbiła się w powietrze na 10 minut (to najdłuższy lot w tej technologii). To „kamień milowy na drodze do lotnictwa niskoemisyjnego”, jak napisano na łamach MIT Technology Review.

Choć ZeroAvia to startup, potencjał dostrzegło już wielu inwestorów. W efekcie zebrano ponad 140 mln dolarów – między innymi od Billa Gatesa. Dzięki temu trwają już intensywne prace nad komercyjnym wprowadzeniem produktu na rynek. Ba, złożono już ponad 1,5 tys. zamówień przedpremierowych na systemy wodorowych ogniw paliwowych.

Rozkład jazdy

„Rozkład jazdy” zakłada, że w 2025 r. przedstawiona zostanie pierwsza komercyjna oferta z samolotami wodorowymi mieszczącymi od 9 do 19 pasażerów. Dwa lata później pojawić mają się samoloty z liczbą miejsc w granicach 40-80, przed końcem tej dekady dostępne mają być maszyny, którymi poleci od 100 do nawet 200 pasażerów.

To oczywiście tylko plany. W rzeczywistości wciąż istnieją technologiczne wyzwania, które należy pokonać, zanim wodorowy napęd będzie mógł być stosowany w większych samolotach. Podstawowy problem polega na tym, że obecnie stosowane ogniwa paliwowe są ciężkie, a wodór zajmuje dużo miejsca.

A dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Ano dlatego, że przemysł lotniczy odpowiada obecnie za ok. 3 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. Redukcja w tym zakresie może więc mieć olbrzymie znaczenie w kontekście walki z katastrofą klimatyczną.

Przełomowe technologie 2023

Obok samolotów na wodór podium rankingu przełomowych technologii według MIT Technology Review uzupełniały akumulatory zdatne do recyklingu oraz analiza prastarego kodu DNA. Wyróżniono także (dostarczający niezwykłych fotografii i cennych informacji) Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, sztuczną inteligencję generującą obrazy, organy z drukarek 3D czy też samochody elektryczne, które wreszcie stały się realistyczną opcją.

