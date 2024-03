Aktualizacja popsuła aparat w smartfonie. Mamy odpowiedź Samsunga

Użytkownicy jednego z najpopularniejszych smartfonów Samsunga z 2022 roku mają problem z aparatem. Rozwiązanie jest już w drodze.

Napisał do nas jeden z czytelników, który zauważył, że aparat w Galaxy A53 po grudniowej aktualizacji oprogramowania zaczął szwankować.

Samsung Galaxy A53: zdeformowane zdjęcia po aktualizacji do One UI 6

Problem z aparatem Galaxy A53 ma występować podczas robienia zdjęć w trybie 64 Mpix w dobrych warunkach oświetleniowych. Według relacji użytkowników, fotografie stają się wówczas karykaturalnie rozciągnięte.

Jeden z poświęconych temu problemowi wątków na forum Samsunga ma w chwili publikacji tego tekstu ponad 16,5 tys. wyświetleń i 95 odpowiedzi. Część z nich zawiera przykłady zdeformowanych zdjęć.

fot. ImperEad / Samsung Community

fot. Ishara Dhanushan / Samsung Community

fot. Fotokapelusznik / Samsung Community

Choć problem zdaje się dotyczyć wszystkich egzemplarzy Galaxy A53 zaktualizowanych do Androida 14 z One UI 6, najpewniej nie każdy użytkownik się z nim spotkał. Zdeformowane mają być wyłącznie fotografie robione w rozdzielczości 64 Mpix, co wymaga ręcznej aktywacji specjalnego trybu. Domyślnie smartfon robi zdjęcia 16 Mpix.

Problem z aparatem Galaxy A53. Samsung zapowiada łatkę

Wysłałem do biura prasowego Samsunga zapytanie, czy firma wie o szwankującym aparacie Galaxy A53 i zamierza go naprawić. “Problem będzie rozwiązany wraz z kwietniową aktualizacją” - zapewnił mnie Olaf Krynicki, rzecznik prasowy firmy.

Galaxy A53 to popularny smartfon ze średniej półki cenowej, który trafił na rynek w marcu 2022 roku. Aktualizacja do Androida 14 z nakładką One UI 6 to druga z czterech zapowiedzianych dużych aktualizacji systemu.