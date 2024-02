Nowe smartfony Samsunga ze średniej półki jeszcze nie doczekały się swojej premiery, a ich wzornictwo już wzbudza kontrowersje.

Dopiero co zaprezentowana seria Galaxy S24 zbiera dobre opinie, ale oczekuje się, że to nadchodzące modele Galaxy A55 i A35 będą królować w rankingach sprzedażowych z uwagi na ich przystępniejsze ceny. O ile nie wszystkich zrazi dość dziwna decyzja projektowa.

Samsung Galaxy A55 i A35 na nowych zdjęciach promocyjnych. Nie brakuje głosów krytyki

Nieoceniony @evleaks opublikował na X (dawny Twitter) fotki mające ujawniać wygląd nadchodzących samsungów. I się zaczęło.

Samsung Galaxy A55

"Ta rampa z przyciskami to najgorszy pomysł w historii" - napisał autor najpopularniejszej odpowiedzi. "Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak pokrowce mogłyby działać na tym czymś" - odpisał mu inny internauta.

Samsung Galaxy A55 i A35

Nowe fotki sugerują, że Galaxy A55 i A35 będą mieć płaskie ramy, ale ich boczne przyciski zostaną osadzone na wyraźnie wystającym i zaokrąglonym wybrzuszeniu. To dość niecodzienne podejście do projektowania smartfonów, choć podobny design zdążył już wcześniej trafić do budżetowych modeli Galaxy A25 i Galaxy A15.

Samsung Galaxy A35

Na tym nie koniec. Obecność tzw. pasków antenowych pokrywa się ze wcześniejszymi doniesieniami, jakoby Galaxy A55 miał mieć ramę z metalu. Pasków nie widać jednak na grafikach przedstawiających Galaxy A35, dlatego w przypadku tańszego modelu Samsung prawdopodobnie pozostanie przy plastiku.

Według wcześniejszych przecieków, Galaxy A55 ma zostać uzbrojony w 6,5-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, aparat główny 50 Mpix i Exynosa 1480 z grafiką bazującą na architekturze AMD RDNA2. Galaxy A35 ma mieć nieco uboższe wyposażenie, obejmujące m.in. słabszego Exynosa 1380.

Data premiery nowych smartfonów ze średniej półki. Poprzednia generacja została pokazana w połowie marca 2023.

Źródło: @evleaks, X