Sprzedaż słuchawek Galaxy Buds 3 Pro wstrzymana. Mamy oświadczenie Samsunga

Słuchawki Galaxy Buds 3 Pro lada moment miały trafić do pierwszych klientów, ale Samsung potrzebuje czasu na "pełną ocenę kontroli jakości".

Słuchawki Galaxy Buds 3 Pro pozwalają na zmianę rozmiaru gumowej wkładki, a te wykorzystują nowe plastikowe mocowanie. Aby zdjąć wkładkę, trzeba ją energicznie pociągnąć. Aby ją założyć, trzeba ją wcisnąć, aż usłyszy się kliknięcie.

Gdy słuchawki trafiły do mnie na testy, rozwiązanie to wydało mi się bardzo praktyczne. Plastikowe mocowanie sprawia, że nie trzeba się męczyć z dopasowaniem wkładki do słuchawki, bo wystarczy jeden ruch, by ta wskoczyła na swoje miejsce.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

W sieci pojawiły się jednak raporty użytkowników, w przypadku których mocowanie miało ulec pęknięciu, co uniemożliwia nałożenie wkładki na słuchawkę. Co prawda do zestawu dołączone są dwie pary wkładek zapasowych, ale każda ma inny rozmiar. Na szczęście na reakcję producenta nie trzeba było długo czekać.

Samsung wstrzymuje dostawy słuchawek Galaxy Buds 3 Pro

Choć rynkową premierę akcesorium zaplanowano na 24 lipca, 19 lipca przedsprzedaż została wstrzymana. W chwili publikacji tego artykułu w sklepie Samsung.pl słuchawki Galaxy Buds 3 Pro oznaczone są jako niedostępne. Przyjmowanie zamówień wstrzymali także partnerzy Samsunga, a niektóre sklepy całkowicie usunęły ze swoich stron witryny produktowe.

Poprosiłem firmę Samsung Polska o stanowisko w tej sprawie. Oto oświadczenie, które otrzymałem:

W związku z doniesieniami dotyczącymi ograniczonej liczby urządzeń Galaxy Buds3 Pro wyprodukowanych na wczesnym etapie, pragniemy zapewnić, że traktujemy sprawę z najwyższą powagą. Dbając o to, by nasze produkty odpowiadały najwyższym standardom, oceniamy i ulepszamy nasze procesy produkcji. Aby upewnić się, że nasze urządzenia spełniają najwyższe standardy jakości, tymczasowo zawiesiliśmy dostawy Galaxy Buds3 Pro, by przeprowadzić pełną ocenę kontroli jakości przed dostarczeniem ich do konsumentów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Warto podkreślić, że problem dotyczy jedynie dokanałowych słuchawek Galaxy Buds 3 Pro. Tańsze Galaxy Buds 3 to słuchawki douszne, które w ogóle nie mają gumowych wkładek.

Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro

Dalsze losy słuchawek Galaxy Buds 3 Pro nie są jeszcze znane, ale osobiście nie sądzę, by groziło im całkowite anulowanie. Problem zdaje się dotyczyć wyłącznie wkładek, więc być może wystarczające okaże się zaoferowanie klientom dodatkowego kompletu. W najgorszym razie konieczne może być wyprodukowanie nowych wkładek wykonanych w całości z miękkiej i odporniejszej na pęknięcia gumy.