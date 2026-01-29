Smartfony

Samsung ujawnił kluczową funkcję Galaxy S26. Takiego ekranu jeszcze nie było

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Producenci folii prywatyzujących nie wzbogacą się na nowym flagowcu Samsunga.

Samsung oficjalnie ogłosił, że jeszcze w tym roku zaprezentuje smartfon z wbudowanym trybem prywatyzującym. Nie został on wymieniony z nazwy, ale dzięki wcześniejszym przeciekom jest dość jasne, że chodzi o Galaxy S26 Ultra. 

Samsung Galaxy S26 Ultra z trybem prywatyzującym w wyświetlaczu

Wspomniany tryb sprawia, że ekran staje się nieczytelny pod kątem. Ma to zapobiec sytuacji, w której ktoś mógłby podejrzeć przez ramię użytkownika hasło, powiadomienie lub inną prywatną zawartość. 

To samo robią popularne folie prywatyzujące, ale Galaxy S26 Ultra ma mieć nad nimi tę przewagę, że specjalny tryb będzie wbudowany i aktywowany z poziomu ustawień tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Użytkownik nie będzie więc skazany permanentnie na ograniczone kąty widzenia, jak ma to miejsce w przypadku folii. 

Samsung potwierdził, że użytkownik będzie mógł np. ograniczyć kąty widoczności jedynie fragmentu wyświetlacza, w którym pojawiają się powiadomienia czy wpisywane hasła. Czyli Galaxy S26 Ultra pozwoli chociażby komfortowo obejrzeć film w pociągu, a jednocześnie chronić chronić notyfikacje przez innymi pasażerami. 

Według informacji ujawnionych przez producenta, prace nad tą funkcją trwały ponad 5 lat. Działający prototyp wyświetlacza z trybem prywatyzującym, nazwany Flex Magic Display, został już nawet zaprezentowany na początku 2024 roku. 

Samsung Galaxy S26 na nowych grafikach

W międzyczasie Evan Blass opublikował na X nową porcję zdjęć promocyjnych pokrowców marki Urban Armor Gear, które potwierdzając wygląd smartfonów Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. 


Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra w pokrowcach (fot. @evleaks / X)

Samsung nie ujawnił jeszcze daty premiery serii Galaxy S26, ale nieoficjalnie mówi się, że prezentację zaplanowano na 25 lutego.

avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    hbb
    1
    Uau. Już nikt nie pozna moich kodów do walizki atomowej.
    • avatar
      Monolit
      0
      To powinno być już dawno wprowadzone, ale lepiej późno niż wcale.

