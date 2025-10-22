Samsung pokazał gogle Galaxy XR. Są o połowę tańsze od Apple Vision Pro

Samsung oficjalnie zaprezentował swoje pierwsze autonomiczne gogle mieszanej rzeczywistości. Galaxy XR powstały we współpracy z Google’em oraz Qualcommem.

W pierwszej kolejności gogle Galaxy XR trafiają do sprzedaży w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, gdzie wyceniono je na 1799 dol., czyli równowartość 6590 zł bez podatków. Dla porównania konkurencyjne Apple Vision Pro kosztują 3499 dol., czyli niemal dwukrotnie więcej.

Samsung Galaxy XR to pierwsze urządzenie z Androidem XR

Android XR to oprogramowanie stworzone specjalnie z myślą o rozszerzonej, mieszanej i wirtualnej rzeczywistości, choć gogle potrafią wyświetlać także zwykłe gry i aplikacje na Androida w oknach.

Główną przewagą Androida XR nad visionOS Apple’a ma być głęboka integracja z Gemini. Wirtualny asystent rozumie naturalną mowę, tekst i wizję, dzięki czemu ma wykonywać polecenia związane z wyświetlanymi treściami i otoczeniem. Sztucznej inteligencji można polecić m.in. rozmieszczenie okien aplikacji, wygenerowanie notatki na temat przeglądanej strony internetowej czy polecenie przepisu w oparciu o składniki, które ma się przed oczami.

Z myślą o Androidzie XR Google przebudował część swoich kluczowych usług. YouTube wyświetla filmy na wielkim wirtualnym ekranie, Mapy generują trójwymiarowe modele miast, a Zdjęcia konwertują multimedia 2D na 3D. Zdjęcia i filmy 3D można także robić samemu z użyciem wbudowanych w gogle kamer.

Interfejs Galaxy XR może być obsługiwany za pomocą gestów, ruchów gałek ocznych i głosu. Samsung przygotował także fizyczne kontrolery, ale te będą sprzedawane osobno.

Jeśli chodzi o technikalia, gogle Galaxy XR wyposażono w:

2 ekrany Micro-OLED o rozdzielczości 3552 x 3840, odświeżaniu domyślnym 72 Hz i maksymalnym 90 Hz;

pole widzenia 109 stopni w poziomie oraz 100 stopni w pionie;

Snapdragona XR2+ Gen 2;

16 GB pamięci RAM;

2 aparaty 6,5 Mpix z ogniskową 18 mm i przysłoną f/2,0;

6 kamer do monitorowania otoczenia, 4 kamery do śledzenia gałek ocznych, czujnik głębi i 5 jednostek pomiarowych;

skaner siatkówki oka;

2 głośniki,

6 mikrofonów;

baterię zapewniającą do 2,5 godziny odtwarzania wideo i do 2 godzin typowego użytkowania;

Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Gogle ważą 545 g bez osłony świetlnej, a moduł baterii dodatkowe 302 g. Samsung deklaruje, że Galaxy XR zostały zaprojektowane w taki sposób, by waga była rozkładana na czoło i tył głowy.

Na razie Samsung nie zdradził kiedy (i czy w ogóle) nowe gogle trafią do Europy. Firma zapowiedziała za to, że pracuje także nad lżejszymi i mniejszymi okularami AR do noszenia na co dzień.

Warto przypomnieć, że Samsung eksperymentował z wirtualną rzeczywistością już 10 lat temu. Gogle Gear VR wymagały jednak do działania umieszczonego w środku telefonu, a po kilku latach producent zrezygnował z rozwoju tej technologii.