Cienki jak sik pająka. Odchudzony Galaxy S25 Slim na pierwszych grafikach

Jeśli marzysz o tym, by pokroić chleb smartfonem, to w tym roku mogą się nadarzyć ku temu przynajmniej dwie okazje. Jedną szykuje Samsung.

Najwidoczniej najwięksi producenci smartfonów uznali, że 8-milimetrowe obudowy to gruba (hehe) przesada. Od miesięcy ptaszki ćwierkają, że Apple pracuje nad cieniutkim iPhone’em 17 Air, który miałby wskoczyć na miejsce wariantu Plus. Własną alternatywę podobno szykuje Samsung.

Samsung Galaxy S25 Slim na pierwszych grafikach

Nieoceniony @OnLeaks dotarł do szczegółowych danych na temat wyglądu i wymiarów odchudzonego flagowca Samsunga. Serwis Smartprix opublikował z kolei bazujące na nich wizualizacje.

Galaxy S25 Slim ma mieć ok. 6,7-calowy ekran oraz wymiary 159 x 76 x 6,4 mm. Dla porównania taki Galaxy S24 Ultra mierzy 8,6 mm grubości, a w przypadku iPhone’a 16 Pro jest to 8,3 mm. Innymi słowy - nowy samsung ma być o ok. 25 proc. cieńszy niż typowy smartfon.

Warto odnotować, że Galaxy S25 Slim to nazwa umowna, nadana przez media, a Samsung najpewniej zdecyduje się na inne oznaczenie. Być może, wzorem składanych smartfonów, na coś w stylu Galaxy S25 Special Edition.

Wszystko fajnie, ale do rekordu daleko

6,4 mm grubości czyniłoby z Galaxy S25 Slim najcieńszy smartfon w ofercie Samsunga, ale nie najcieńszy smartfon w ogóle. vivo X5 Max mierzył raptem 4,75 mm grubości, a trafił na rynek w 2014 roku.

vivo X5 Max

Jeśli dorzucimy do puli składane smartfony, robi się jeszcze ciekawiej. Honor Magic V3 ma po rozłożeniu 4,35 mm grubości, a OPPO zapowiada, że wkrótce ten wynik pobije.

Honor Magic V3

Nawet Samsung bawił się już swego czasu w smuklejsze konstrukcje. Modele Galaxy Alpha i Galaxy A5 również w 2014 roku zjechały do 6,7 mm, a to przecież jedynie o 0,3 mm więcej niż spodziewana grubość Galaxy S25 Slim.

Pozostaje mieć nadzieję, że Samsung i Apple nie marzą o biciu rekordów za wszelką cenę, bo chcą zachować rozsądny kompromis między smukłą konstrukcją a przyzwoitym czasem pracy na baterii.

Według nieoficjalnych doniesień, Galaxy S25 Slim ma zadebiutować w okolicach maja, a więc kilka miesięcy po pozostałych reprezentantach serii.