Bixby w nowej odsłonie. Asystent Samsunga nauczył się nowych sztuczek

Bixby wkracza w erę dużych modeli językowych. Wraz z interfejsem One UI 8.5 na smartfonach Samsunga wyląduje odświeżona wersja wirtualnego asystenta.

Co ciekawe, informacja prasowa na temat nowej wersji Bixby pojawiła się na stronie Samsunga 20 stycznia, po czym z jakiegoś powodu została usunięta. Potencjalnie firma opublikowała komunikat wcześniej niż planowała, ale oczywiście w internecie nic nie ginie.

Bixby z lepszym rozumieniem mowy naturalnej i głęboką integracją z One UI 8.5

Samsung potwierdził, że nowa wersja Bixby wykorzystuje duże modele językowe, dzięki którym lepiej rozumie mowę naturalną i złożone polecenia. Ale to potrafi już Gemini, z którego użytkownicy smartfonów Galaxy korzystają od 2024 roku, więc gdzie tu przewaga Bixby?

Producent szczyci się możliwością zmiany ustawień telefonu przy użyciu języka naturalnego. Gdy użytkownik wyda polecenie "Nie chcę, aby ekran wygasł, gdy wciąż na niego patrzę" lub zada pytanie "Dlaczego ekran mojego telefonu jest zawsze włączony, gdy mam go w kieszeni?", Bixby ma zrozumieć kontekst i wyświetlić odpowiedni przełącznik z ustawień.

Bixby integruje się z Perplexity

Samsung ogłosił także, że Bixby zyska możliwość przeszukiwania internetu i udzielania gotowych odpowiedzi na złożone zapytania.

Gdy użytkownik wyda polecenie typu "Znajdź mi hotele w Seulu, które mają baseny dla dzieci", Bixby odeśle zapytanie do Perplexity, a następnie wyświetli gotową odpowiedź we własnym interfejsie.

Niestety nowa wersja Bixby wciąż nie doczekała się obsługi języka polskiego

Według komunikatu prasowego, Bixby obsługuje języki angielski, chiński mandaryński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski oraz włoski. Samsung dodał jednak, że "w przyszłości mogą zostać dodane inne obsługiwane języki".

Nowa wersja Bixby została zintegrowana z interfejsem One UI 8.5, który aktualnie dostępny jest na wybranych smartfonach Samsunga w wersji Beta. Finalne oprogramowanie trafi najpewniej w pierwszej kolejności na serię Galaxy S26, która - według nieoficjalnych doniesień - ma ujrzeć światło dzienne pod koniec lutego.

Bixby to opracowany przez Samsunga wirtualny asystent, który zadebiutował w 2017 roku wraz z premierą smartfonów z serii Galaxy S8. Narzędzie to jest następcą wcześniejszego rozwiązania S Voice.