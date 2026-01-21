Wyciekł powerbank do Samsunga Galaxy S26. Chyba potwierdza ważny szczegół
Coraz więcej wskazuje na to, że Samsung Galaxy S26 doczeka się pełnego wsparcia dla standardu Qi2.
Serwis WinFuture dotarł do zdjęć prasowych nowego akcesorium o nazwie Samsung EB-U2500 Magnetic Wireless Charging Powerbank. W oczy rzuca się magnetyczny pierścień Qi2 w tylnej części.
I tu robi się ciekawie, bo jak dotąd żaden telefon Samsunga nie ma wbudowanego pierścienia, który umożliwiłby mocowanie akcesoriów Qi2. Nieoficjalnie mówi się, że takie rozwiązanie trafi do wszystkich smartfonów z linii Galaxy S26, a wyciek powerbanka zdaje się to potwierdzać.
Samsung Galaxy S26 z Qi2
Dotychczas Samsung eksperymentował ze standardem Qi2 dość nieśmiało, bo ubiegłoroczna seria Galaxy S25 obsługuje jedynie technologię Qi2 Ready. Oznacza to, że korzystanie z magnetycznych akcesoriów wymaga założenia na telefon etui z magnesem, bo on sam pierścienia mocującego nie ma.
Jedynymi smartfonami z Androidem, które w pełni obsługują Qi2, pozostają HMD Skyline oraz Google Pixel 10 (w tym wersje Pro i Pro XL). Standard ten jest przy okazji w pełni kompatybilny ze złączem MagSafe w iPhone’ach.
Oczekuje się, że seria Galaxy S26 zostanie zaprezentowana pod koniec lutego.
