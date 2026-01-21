Coraz więcej wskazuje na to, że Samsung Galaxy S26 doczeka się pełnego wsparcia dla standardu Qi2.

Serwis WinFuture dotarł do zdjęć prasowych nowego akcesorium o nazwie Samsung EB-U2500 Magnetic Wireless Charging Powerbank. W oczy rzuca się magnetyczny pierścień Qi2 w tylnej części.

I tu robi się ciekawie, bo jak dotąd żaden telefon Samsunga nie ma wbudowanego pierścienia, który umożliwiłby mocowanie akcesoriów Qi2. Nieoficjalnie mówi się, że takie rozwiązanie trafi do wszystkich smartfonów z linii Galaxy S26, a wyciek powerbanka zdaje się to potwierdzać.

Samsung Galaxy S26 z Qi2

Dotychczas Samsung eksperymentował ze standardem Qi2 dość nieśmiało, bo ubiegłoroczna seria Galaxy S25 obsługuje jedynie technologię Qi2 Ready. Oznacza to, że korzystanie z magnetycznych akcesoriów wymaga założenia na telefon etui z magnesem, bo on sam pierścienia mocującego nie ma.

Jedynymi smartfonami z Androidem, które w pełni obsługują Qi2, pozostają HMD Skyline oraz Google Pixel 10 (w tym wersje Pro i Pro XL). Standard ten jest przy okazji w pełni kompatybilny ze złączem MagSafe w iPhone’ach.

Oczekuje się, że seria Galaxy S26 zostanie zaprezentowana pod koniec lutego.