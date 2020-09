Samsung Galaxy Z Fold2 to z całą pewnością smartfon nietypowy, ale czy faktycznie jest lepszy od zwykłego smartfonu? Czy rozkładany telefon to użyteczne i wygodne narzędzie, a może zwykła fanaberia? Sprawdzam czy warto kupić Galaxy Z Fold 2 5G. Oto moja opinia.

Samsung Galaxy Z Fold 2 - dlaczego warto go kupić i dlaczego nie

Z jednej strony Galaxy Z Fold 2 to smartfon flagowy, który przyciąga spojrzenia i robi wrażenie. Wyróżnia się w całej masie podobnych do siebie telefonów, głównie dlatego, że jest składany, ale ma też wiele innych zalet. Działa bardzo szybko, ma najlepszy procesor Snapdragon 865+ zamiast Exynosa, imponujący wyświetlacz 120 Hz, dobre aparaty, dużo pamięci, łączność 5G i dodatkowy ekran na zewnętrznej stronie obudowy. Fold 2 to świetne połączenie możliwości tabletu, z wymiarami smartfonu.

Ale…

Już w pierwszy dzień udało mi się przez przypadek, paznokciem, uszkodzić powierzchnię ekranu, podczas robienia zdjęć. Jego składana obudowa nie jest wodoszczelna, po złożeniu telefon jest wciąż za gruby, a cena około 8800 zł zdecydowanie sprawia, że jest to smartfon dla elity.

Jest obiektem moich westchnień, podobnie jak Tesla Model X, ale potem uświadamiam sobie, że pomarzyć mogę jedynie o używanym Golfie, czyli czymś pokroju iPhone SE 2020, którego zresztą kupiłem.

Czy warto kupić Galaxy Z Fold2 5G? Oto moja opinia.

Warto, bo… może być tabletem lub smartfonem

Na żądanie mamy użyteczną powierzchnię dotykową, zbliżoną do 8-calowego tabletu, a jeśli tego nie potrzebujemy, to zmniejszamy sprzęt, do rozmiarów typowego smartfonu. Złożony Fold 2 jest zauważalnie mniejszy od Galaxy Note 20 Ultra. No… prawie, bo konstrukcja staje się ponad 2x grubsza.

Ekranu nie trzeba rozkładać na płasko. Może być odchylony częściowo i w takim przypadku część dolna będzie służyła za podstawkę. Jest to przydatne w czasie robienia zdjęć i nie tylko.

Co ciekawe, po częściowym złożeniu, niektóre aplikacje dzielą się tak, aby u góry wyświetlał się podgląd główny, a na dole np. przyciski do sterowania lub komentarze. Tak działa np. YouTube oraz aplikacja aparatu. W ten sposób można nawet korzystać z klawiatury - u góry tekst, na dole klawisze.

Duży wyświetlacz główny ma 120 Hz i 7,6 cala, a po złożeniu na zewnątrz możemy skorzystać z drugiego 60 Hz i 6,2 cala. Jest dobry do obsługi podstawowych aplikacji, takich jak np. e-mail, komunikator tekstowy, kalendarz itp. Do multimediów lepszy jest ekran wewnętrzny.

Wymiary - rozłożony (wy/sz/gr): 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (z aparatem około 9,3 mm)

Wymiary - złożony (wy/sz/gr): 159,2 x 68 x 16,8 mm

Masa: 282 g

Materiały: szkło przód i wył na zewnątrz), aluminium (krawędzie boczne), warstwa plastikowo-szklana (pokrycie wyświetlacza wewnętrznego)

Wodoszczelność: brak

Warto dodać, że również Galaxy Z Fold 2 ma wyświetlacz zawsze włączony (AOD). Widać na nim godzinę, datę, ikony powiadomień i nazwę utworu muzycznego, nawet po zablokowaniu telefonu.

Warto, bo... wyświetlacz AMOLED 120 Hz jest fenomenalny

Jedną z największych zalet Galaxy Z Fold2 5G jest wysokie odświeżanie ekranu 120 Hz, połączone z technologią AMOLED i bardzo dobrą wydajnością procesora. Dzięki temu smartfon działa bajecznie płynnie. To nawet nie jest po prostu szybka praca, to jest ultra płynne, błyskawiczne działanie, w każdej sytuacji.

W połączeniu z cienkimi ramkami i pięknymi kolorami, robi to potężne wrażenie. Rozłożony telefon wygląda nietypowo, ale nowocześnie. To zdecydowanie powiew świeżości i atut dla osób, które chcą się wyróżniać.

Realna jakość obrazu jest równie dobra, jak w modelu Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, który testowałem chwilę wcześniej. Pomimo nietypowych proporcji, Galaxy Z Fold2 jest dobry do oglądania filmów (ma HDR10+), przeglądania stron internetowych oraz korzystania z mediów społecznościowych. 120 Hz przydaje się też w grach.

Typ wyświetlacza: 120 Hz Dynamic AMOLED 2X + 60 Hz Super AMOLED

Wielkość: 7,6 cala + 6,2 cala

Rozdzielczość: 1768 x 2208 px + 816 x 2260 px

Jasność maks.: ok. 700 cd/m2 (auto), ok. 450 (manualna)

HDR: tak, HDR10+



rozłożony Galaxy Z Fold2 5G vs Galaxy Note20 Ultra 5G



złożony Galaxy Z Fold2 5G vs Galaxy Note20 Ultra 5G

Warto, bo... jest dobry do gier i muzyki

Zastosowanie procesora Snapdragon 865+, zamiast Exynos 990, to moim zdaniem realna przewaga Galaxy Z Fold 2, nad międzynarodową wersją Galaxy Note 20 Ultra. Snapdragon nie dość, że słabiej się grzeje, to w dodatku ma wyższą wydajność i zużywa trochę mniej energii. Innymi słowy ma same zalety.

Snapdragon 865+ to wprost idealny procesor do mobilnych gier, wymagających aplikacji oraz multimediów. Fold 2 dodaje do tego jeszcze przynajmniej 256 GB szybkiej pamięci masowej i 12 GB pamięci RAM, a całość zarządzana jest przez dobrze zoptymalizowany system Android 10 z interfejsem One UI 2.5.

Na dodatek Fold 2 może pochwalić się całkiem niezłymi głośnikami stereo, a także bardzo dobrą jakością dźwięku na słuchawkach, podłączonych do złącza USB-C.

Warto, bo… robi dobre zdjęcia i filmy

Galaxy Z Fold 2 nie nagrywa filmów 8K, lecz maksymalnie 4K 60 kl/s, ale to w zupełności wystarczy 99,9% z nas. Nie robi też zdjęć 108 Mpx, lecz 12 Mpx, ale to również nie jest problem, bo tak wielkie zdjęcia zajmują dużo miejsca w pamięci.

Wszystkie trzy aparaty tylne mają 12 Mpx, ale różnią się obiektywami, a także wielkością sensorów. Mamy więc do dyspozycji podstawowy obiektyw szerokokątny, idealny w większości sytuacji, a do tego obiektyw ultraszerokokątny, dobry do zdjęć krajobrazu, architektury i dużych grup ludzi. Jest też teleobiektyw z dwukrotnym powiększeniem optycznym (tak zwany zoom 2x), do robienia zbliżeń, w sytuacji, gdy nie możemy podejść bliżej.



aparat tylny, podstawowy (kliknij zdjęcie, by je powiększyć)



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 2x

Jakość zdjęć z aparatu tylnego, podstawowego, jest moim zdaniem wręcz znakomita, jak na smartfon. Szczegółowość, ostrość, kolory, kontrast, a nawet jakość optyki - wszystko zasługuje na pochwałę.

Aparat ultraszerokokątny ma dobre kolory i niezłą ostrość w centrum kadru, ale brzegi są mocno rozmazane, co jest oczywistą wadą obiektywu.

Teleobiektyw ma powiększenie tylko 2x, ale bardzo pozytywnie zaskakuje szczegółowością i ostrością, w zasadzie na całej powierzchni kadru. Jest to w pełni użyteczny aparat.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 2x

Słowem zestaw aparatów tylnych jest dobrze dobrany i użyteczny w większości sytuacji. Opcjonalnie można zapisać zdjęcie w formacie DNG (RAW) i wywołać je np. w programie Adobe Lightroom, by uzyskać jeszcze lepszą szczegółowość.



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW wywołane do formatu JPG

W słabym oświetleniu można włączyć tryb nocny, który pozwala robić ostre, jasne i nieporuszone zdjęcia, bez użycia statywu i podparcia. Po prostu “z ręki”.



aparat tylny, podstawowy, słabe oświetlenie

Przedni aparat ma 10 Mpx i zapewnia akceptowalną jakość. Zdjęcia są w miarę ostre, a kolory dobre. Można skorzystać z upiększania twarzy oraz włączyć tryb portretowy, z rozmazanym tłem (Live Focus).



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy Live Focus

A tak prezentują się filmy 4K 60 kl/s, które można nagrać zarówno aparatem przednim, jak i tylnym.

Warto, bo… jest dobrze wyposażony

Galaxy Fold 2 ma bardzo szybki czytnik linii papilarnych, umieszczony w bocznej ramce. Jest też NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, nowoczesna łączność komórkowa 5G, bardzo szybkie Wi-Fi 6 (standard ax), ANT+ do czujników sportowych, bezprzewodowe ładowanie akumulatora, a także bezprzewodowe ładowanie zwrotne, czyli możliwość naładowania np. smartwatcha lub słuchawek bezprzewodowych, za pomocą smartfonu. Obsługuje też słuchawki Bluetooth z technologią aptX HD i ma możliwość wyświetlania systemu w trybie biurkowym, dzięki funkcji Samsung DeX.

Neutralnie, bo… czas pracy na baterii

Cytując klasyka: “tak średnio, bym powiedział, tak średnio”.

Smartfon ma dwa ogniwa, po jednym w każdej połowie. Łącznie mają one pojemność 4500 mAh. Wielkość akumulatora teoretycznie jest dobra, ale ten smartfon ma dwa wyświetlacze, z których jeden ma ponad 6 cali, a drugi prawie 8. Dlatego częstotliwość ładowania jest silnie uzależniona od tego, jak często i długo korzystamy z dużego, wewnętrznego wyświetlacza 120 Hz.

Jeśli ekran 7,6” jest najczęściej wykorzystywany, to Galaxy Z Fold 2 wytrzyma od rana do wieczora. Czasami nawet mniej, jeśli często korzystamy z aparatu i podglądu na dużym ekranie, albo z nawigacji.

Jeśli jednak do sprawdzania powiadomień, odpisywania na wiadomości i innych prostych zadań używamy zewnętrznego, prostszego i mniejszego wyświetlacza 60 Hz, a duży, wewnętrzny otwieramy tylko do multimediów i social mediów, to Z Fold 2 wytrzyma cały dzień. W takim przypadku często zostaje w nim jeszcze 30% baterii na poranek następnego dnia. Na szczęście telefon można dość szybko

W skrócie: źle nie jest, ale bardzo dobrze też nie. Spełniony jest plan minimum.

Teraz wymienię kilka argumentów, dlaczego moim zdaniem nie warto kupować smartfonu Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Nie warto, bo… powierzchnia wyświetlacza jest zbyt delikatna

Ten telefon ma zginany ekran, więc nie może być on zabezpieczony klasycznym szkłem. Jest ono zbyt sztywne i zbyt kruche, by to wytrzymać. Dlatego Samsung zastosował tutaj coś w rodzaju kompozytu polimerowo-szklanego, przykrytego dodatkowo folią plastikową. Powierzchnia wyświetlacza wewnętrznego jest przez to relatywnie miękka i niestety łatwo jest ją uszkodzić.

Jakież było moje zdziwienie, gdy robiłem zdjęcia tym smartfonem, trzymając go w postaci rozłożonej, lewą dłonią, gdy zauważyłem, że od paznokcia zrobiło się wgłębienie w polimerze, a pod nim pojawił się mały bąbelek powietrza.



uszkodzenie powierzchni ekranu (od paznokcia), w powiększeniu

Uszkodziłem ekran paznokciem. Jak to możliwe?

Ponieważ Fold 2 to ciężki smartfon, więc trzeba go dość mocno trzymać jedną dłonią (np. podczas fotografowania, gdy jest rozłożony). Ramki są cienkie, więc palec spoczywa na ekranie. Jeśli w tym czasie wykonuje się ruchy telefonem, to jest ryzyko, że paznokieć uszkodzi powierzchnię. Ja mam krótkie paznokcie, więc jestem ciekawy, jak by to wyglądało, gdyby podobnie robiła osoba z długimi paznokciami.

Ujmę to tak: gdybym zapłacił prawie 9000 zł za smartfon i w pierwszy dzień korzystania z niego uszkodziłbym osłonę ekranu paznokciem, to łagodnie rzecz ujmując zacząłbym się zastanawiać, czy to był dobry zakup.

Nie warto, bo… nie jest wodoszczelny

Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że brak wodoszczelności dyskwalifikuje telefon za 1000 zł, albo smartfon za 1500 zł. Jeśli jednak ktoś kupuje model za prawie 9000 zł, to przypuszczam, że chciałby mieć większą pewność, że nie zamieni się w cegłę, po pierwszym zalaniu napojem, wpadnięciu do umywalki, albo przypadkowym zalaniu deszczem, który przytrafił się na spacerze. Tutaj brak wodoszczelności to wada, a nietypowa konstrukcja nie jest usprawiedliwieniem.

Nie warto, bo… jest za gruby

Kupując składany telefon godzisz się na pewne kompromisy, ale ponad 16 mm grubości, to jest przesada. To tak, jakbyśmy nosili w tej samej kieszeni dwa smartfony jednocześnie. Jeśli doliczymy ponad 280 gramów masy, to trzeba przyznać, że telefon jest nie tylko widoczny, ale też odczuwalny w kieszeni. Jeśli ktoś ma obcisłe spodnie i małe kieszenie, to w zasadzie będzie skazany na noszenie tego telefonu, w plecaku lub torbie.

Nie warto, bo… jest za drogi

Ceny wielu współczesnych smartfonów już dawno przekroczyły poziom absurdu, przynajmniej patrząc z punktu widzenia przeciętnego Polaka. Już 5, czy 6 tysięcy zł, za smartfon to dla większości z nas astronomiczna kwota, a prawie 9000 zł? To naprawdę jest przesada.

Jeśli należysz do zamożnej śmietanki towarzyskiej, to są dwa wyjścia: A) nie interesuje Cię cena, po prostu kupujesz, B) kupujesz to co najlepsze, ale z głową i optymalnie dobierasz relację ceny, do możliwości.

Jeśli należysz do grupy “A”, to cóż… po prostu idź i kup co ci się podoba. Jeśli należysz do grupy “B”, to wciąż lepszym pomysłem jest kupno klasycznego smartfonu flagowego, takiego, jak Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nawet jeśli zależy Ci na czymś składanym i nietypowym, to przecież jest dostępny tańszy Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Fold 2 jest smartfonem intrygującym, nietypowym, przykuwającym spojrzenia, a do tego bardzo szybkim, nowoczesnym i zaskakująco użytecznym. Jednak wciąż jego składany wyświetlacz jest zbyt delikatny, a cena horrendalnie wysoka i raczej nieadekwatna do możliwości.

Galaxy Z Fold 2 5G - ocena, opinia

bardzo szybkie działanie w każdej sytuacji

duży, rozkładany wyświetlacz AMOLED 120 Hz + drugi na zewnątrz

kilka dobrych aparatów i nagrywanie filmów 4K60

znakomity procesor do gier i multimediów Snapdragon 865+

pamięć 12 / 256 GB

bardzo szybki czytnik linii papilarnych

łączność 5G, szybkie Wi-Fi i NFC

dwa dobre głośniki

wysoka jakość dźwięku na słuchawkach, przez USB-C

indukcyjne ładowanie akumulatora i ładowanie zwrotne



jest ciężki i po złożeniu gruby jak dwa smartfony

wewnętrzny, rozkładany ekran jest delikatny

obudowa nie jest wodoszczelna (w tej cenie to wada)

brak wyjścia słuchawkowego 3,5 mm

bardzo wysoka cena na start

90% 4,5/5

