Chcą zagrozić Apple. Samsung Galaxy Wide Fold zaskoczy ekranem

Samsung szykuje się na walkę o prym wśród urządzeń z elastycznymi ekranami. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, to firma przygotuje bezpośrednią odpowiedź na składany smartfon Apple. Tę propozycję mają wyróżnić nieoczywiste proporcje ekranu.

Ubiegłoroczny Samsung Galaxy Z Fold 7 ma ekran o przekątnej 8 cali i proporcjach zbliżonych do 6:5. Jest on na tyle blisko kwadratowych proporcji między innymi po to, by zewnętrzny ekran otrzymał bardziej standardowy układ 21:9. Producent nie boi się eksperymentowania z ekranami, co mogliśmy zobaczyć w Samsungu Galaxy TriFold, który po rozłożeniu trzech części staje się 10-calowym tabletem.

Firma z pewnością ma potencjał, by tworzyć ciekawe ekrany. Jest zresztą w tym na tyle dobra, że najpewniej to Samsung będzie odpowiadał za składany panel w składanym iPhonie. Apple może mieć w tym względzie szczególne wymagania i najprawdopodobniej iPhone Fold skorzysta z matrycy o proporcjach 4:3. Otworzenie linii produkcyjnej takich ekranów tylko dla jednego producenta i jego smartfonu nie jest niemożliwe, ale Samsung z pewnością chciałby lepiej zamortyzować taką inwestycję.

Samsung Galaxy Wide Fold - składak z lepszymi proporcjami?

Oprócz Samsungów Galaxy Z Fold8 oraz Z Flip 8 koreański producent ma pokazać światu coś jeszcze. Według koreańskiego etnews do dwóch flagowych propozycji pokazanych w drugiej połowie roku dołączy Samsung Galaxy Wide Fold. Nazwa nie jest ostateczna, ale wskazuje na istotną zmianę w konstrukcji. Większy ekran ma po prostu uzyskać proporcje 4 na 3 przy przekątnej 7,6 cala, podobnie jak w przyszłym smartfonie od Apple.

Według informacji docierających z łańcucha dostaw, Samsung Galaxy Wide Fold nie będzie edycją limitowaną. Producent planuje wyprodukować milion sztuk, co sugeruje globalną dystrybucję. Dla porównania Samsung Galaxy Z Fold7 sprzedał się w około 6 milionach egzemplarzy.Nowe proporcje mogą pozwolić na uzyskanie lepszego układu podczas korzystania z kilku aplikacji jednocześnie, gdyż te zyskają dodatkową przestrzeń horyzontalną.

Wykorzystanie aspektu 4:3 może też pozwolić na inne umieszczenie podzespołów w konstrukcji, w tym postawienie na większe baterie. Jeżeli producent połączy to z niewielką grubością obudowy, co udało mu się już w przypadku Galaxy Z Fold7, to większa szerokość po złożeniu nie powinna być tak dużym problemem. Dzięki temu proporcje zewnętrznego ekranu mogą z kolei zbliżyć się do tego, co oferują klasyczne smartfony z ostatnich lat, czyli 19,5:9.

Źródło: GSM Arena