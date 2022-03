Samsung właśnie oficjalnie zaprezentował ofertę telewizorów na 2022 rok – są wśród nich odświeżone Neo QLED oraz Frame, ale najciekawiej zapowiada się nowa rodzina Samsung OLED. Nie są to jednak zwyczajne panele OLED – na tle konkurencji wyróżnia je jeden istotny szczegół.

Samsung potwierdza nowe modele telewizorów na rok 2022

Nowościom zapowiedzianym na rok 2022 mogliśmy się już dokładnie przyjrzeć w styczniu podczas targów CES w Vegas. Telewizory Samsung już wtedy wpadły nam w oko i z niecierpliwością czekaliśmy na więcej szczegółów. Dziś w końcu się doczekaliśmy!

Nowe modele Samsung Neo QLED – czyli Samsung poprawia dotychczas najlepsze panele LCD

Po naszych testach modeli 8K Neo QLED z 2021 roku trudno było nam sobie wyobrazić, aby Samsung zdołał jeszcze bardziej poprawić jakość obrazu przez nie oferowaną. Okazało się jednak, że się da i faktycznie nowe modele, oznaczone jako Samsung QN700B, QN800B oraz QN900B, wnoszą istotne usprawnienia. Największym z nich jest przejście z 12-bitowej na 14-bitową skalę regulacji jasności podświetlenia. To, jak wiemy, odpowiada za kontrast, więc jeszcze bardziej wyróżnia się on w nowych modelach. Dzięki temu widać jeszcze więcej detali w ciemniejszych scenach, co faktycznie możemy potwierdzić, gdyż naocznie takie porównanie mogliśmy podziwiać.



Nowe modele Neo QLED, czyli panele z podświeleniem miniLED, jeszcze bardziej zachwycają kolorami.

Samsung dopracował również system nagłośnienia swoich flagowych modeli, tak że tym razem oferują one system 6.2.4 o łącznej mocy aż 90 W. Nowe modele Samsung Neo QLED 8K (oraz analogicznie 4K) na rok 2022 będą dostępne w rozmiarach 55”, 65”, 75” oraz 85”. Samsung wycenił je podobnie, jak zeszłoroczne modele w dniu ich premiery. Rozpoczęcie sprzedaży zapowiedziano na początek wiosny tego roku, zatem lada moment powinna ruszyć przedsprzedaż, w której Samsung obiecuje dostawę na 7 kwietnia.

Odświeżony Samsung The Frame teraz całkowicie wolny od refleksów!

Kolejna premiera to nowy Samsung The Frame, czyli nieco mniej popularna, ale jakże interesująca seria telewizorów, które mogą również pełnić funkcję właśnie ramki na dzieła sztuki (gdy z nich nie korzystamy). Ten model również mogliśmy na żywo podziwiać w Vegas i zgadzamy się, że nie ma krzty pustych przechwałek w zapowiedziach Samsunga – nowy model naprawdę nie odbija nawet bardzo mocnego światła z pomieszczenia. Potwierdzono to również certyfikatami Glare-Free od Underwriters Laboratories.



Porównanie i tak całkiem niezłego The Frame 2021 z tegorocznym modelem - różnica jest zdumiewająca.

Rozszerzono także do ponad 1600 dzieł sztuki zbiór sklepu Art Store, w którym w ramach abonamentu można korzystać z nich całkowicie swobodnie. Kupując model z 2022 roku otrzymamy również darmowy okres próbny dostępu do Art Store na czas 2 miesięcy. The Frame 2022 ma być dostępny w rozmiarach 43", 55", 65" oraz 75". Kosztować one powinny odpowiednio $999, $1299, $1999, $2999, a przedsprzedaż powinna ruszyć lada dzień.

Największa nowość w branży telewizorów w roku 2022 – panele Samsung OLED

To, na co jednak najbardziej czekaliśmy, to nowa rodzina telewizorów Samsung, korzystająca z paneli organicznych. Kiedy jeszcze zakulisowo mogliśmy podziwiać ich możliwości na CES 2022, nazywano je Samsung QD-OLED, jednak ostatecznie nazwa została skrócona do bardziej przystępnego Samsung OLED – co rozsądne, skoro wiadomo, że tylko Samsung produkuje ten najnowszy typ matryc organicznych.

Niebieskie światło posiada największą energię, dzięki czemu panel świeci jaśniej. Same kropki kwantowe mogą również znacznie precyzyjniej sterować barwami, co przekłada się na większą ilość kolorów.

Matryce te w przeciwieństwie do klasycznych OLED korzystają z dobrodziejstw technik kropek kwantowych, a co za tym idzie nie tylko poprawiają szerokość pokrywanego przez nie gamutu kolorów, ale również znacznie podnoszą maksymalną jasność – to, z czym od zawsze OLED miały problem. Dodatkowo panele te będą również bardziej odporne na efekt wypalenia – podobno nawet do tego stopnia, że będzie można o nim zapomnieć. Twierdzenia te zdają się potwierdzać już teraz dostępne pierwsze monitory dla graczy korzystające z tych właśnie paneli Samsung OLED (np. Dell Alienware AW3423DW).



Oto i on - Samsung OLED S95B!

Kolejną istotną zaletą nowych OLED od Samsunga jest praktyczna dowolność kątów, pod jakimi można je oglądać w pełnej krasie. Klasyczne OLED w tej kwestii były już całkiem niezłe, jednak tutaj poprawa jest widoczna gołym okiem (co również sami sprawdziliśmy). Oczywiście modele z panelami Samsung OLED będą oferować pozostałe dobrodziejstwa telewizorów Samsung, jak system Tizen lub dźwięk Q-Symphony. Warto też zauważyć, że będą to wyjątkowo szczupłe telewizory, nawet jak na OLED.

Samsung OLED to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana technologia branży telewizorów w tym roku!

Samsung OLED S95B, bo tak ma się nazywać nowy model, będzie oferować rozdzielczość 4K i będzie dostępny w rozmiarze 55” i 65”. Ceny podane w dolarach to odpowiednio $2400 i $3500, co niestety oznacza 5-cyfrowe kwoty w naszym kraju, nawet za model 55". Dostępny będzie w sprzedaży w podobnym okresie, co wspomniane wyżej Neo QLED 2022, czyli na początku wiosny tego roku. Oferty przedsprzedaży zapowiadają dostawy na 14 kwietnia, zatem możliwe, że tego dnia ruszy sprzedaż detaliczna (choć niekoniecznie w naszym kraju).

Źródło: informacja własna, samsung.com