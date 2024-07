Samsung przygotowuje nową aktualizację oprogramowania dla swoich smartfonów. Nakładka One UI 6.1.1 pojawi się w topowych urządzeniach, ale nie wszystkie funkcje będą dostępne w starszych modelach.

Smartfony Samsung słyną z dobrego wsparcia i częstych aktualizacji. Niedawno Samsung wypuścił aktualizację nakładki One UI 6.1, która wprowadziła funkcje Galaxy AI do wszystkich ubiegłorocznych modeli z górnej półki.

Okazuje się, że nie musieliśmy długo czekać na kolejną poprawkę - producent zapowiedział właśnie aktualizację One UI 6.1.1. Czego możemy się spodziewać?

Które smartfony otrzymają Samsung One UI 6.1.1?

Na forum Samsunga przedstawiciel firmy potwierdził, że aktualizacja One UI 6.1.1 zostanie udostępniona dla kilku modeli:

Galaxy S22,

Galaxy S23,

Galaxy S23 FE,

Galaxy S24,

Galaxy Z Fold 4,

Galaxy Z Flip 4,

Galaxy Z Fold 5,

Galaxy Z Flip 5.

a także tablety Galaxy Tab S8 i S9.

Co nowego w Samsung One UI 6.1.1?

Jak opisuje niemiecki serwis Chip, aktualizacja One UI 6.1.1 to przede wszystkim nowe funkcje związane z AI. Producent planuje wprowadzić aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję, takie jak Portrait Studio, Sketch to Image i Live Effect - będą one dostępne w następujących modelach:

Galaxy Z Flip 4/5,

Galaxy Z Fold 4/5,

Galaxy S22,

Galaxy S23,

Galaxy S24,

Galaxy S23 FE,

Galaxy Tab S8,

Galaxy Tab S9.

Kolejną innowacją są ulepszone narzędzia edycyjne. Dostępny będzie Motion Clipper do tworzenia GIF-ów ze zdjęć oraz edytor RAW do edycji plików DNG w Galaxy Photo Editor. Warto jednak zaznaczyć, że funkcja nie pojawi się w modelu Galaxy S23 FE.

Przy okazji producent planuje wprowadzić funkcję udostepniania nagrań w zwolnionym tempie w modelach:

Galaxy Z Fold 5,

Galaxy Z Flip 5,

Galaxy S23,

Galaxy Tab S9.

Dodatkowo w Galaxy Z Flip 5 planowane są między innymi ulepszone funkcje aparatu, takie jak automatyczny zoom i tryb Flex-Cam.

Kiedy aktualizacja Samsung One UI 6.1.1

Choć Samsung nie podał jeszcze dokładnego harmonogramu wypuszczania aktualizacji One UI 6.1.1, oczekuje się, że nowe funkcje pojawią się we wspomnianych flagowych modelach w najbliższej przyszłości.

