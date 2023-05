Czy ekran do smartfona jest elementem, w którym jest jeszcze miejsce na innowacje? Podczas targów SID Display Week 2023 firma Samsung Display udowodniła, że jak najbardziej tak.

Samsung Sensor OLED – ten panel mierzy puls i czyta odciski na całej powierzchni

Ten wyświetlacz jest w stanie wyjątkowo precyzyjnie mierzyć tętno i ciśnienie – wystarczy przyłożyć do niego dwa palce. To możliwe dzięki biosensorom zintegrowanym z panelem OLED. Taką innowacją firma Samsung Display pochwaliła się podczas swojej prezentacji na targach SID Display Week 2023.

Panel nazywa się Sensor OLED i na monitorowaniu stanu zdrowia nie poprzestaje. Ekran ma także wbudowany skaner linii papilarnych, który działa na całej powierzchni wyświetlacza. Jest to znaczący postęp w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami, które bazują na osobnych modułach umieszczanych pod panelem i działających tylko na ograniczonym obszarze.

Samsungowi udało się zatem i uprościć konstrukcję, i zwiększyć funkcjonalność całego panelu, co brzmi naprawdę dobrze. Niestety południowokoreański producent nie ujawnił jeszcze, czy wyświetlacz Sensor OLED zostanie zastosowany w którymś z urządzeń, które będą miały premierę w najbliższych miesiącach.

Od niespełna 2 do 10 cali – co jeszcze pokazał Samsung Display?

Na targi SID Display Week 2023 firma Samsung Display nie przyjechała jednak z jednym panelem. Zaprezentowała również nowy wyświetlacz rolowany (Rollable Flex), który w pełnej krasie ma aż 10 cali, a po zwinięciu – zaledwie 1,9 cala. Słowem: to ekran umożliwiający wygodne oglądanie filmów i seriali, który można zmieścić nawet w małej kieszeni.

Oprócz tego, firma pokazała także prototypowy, dwustronnie składany panel Flex In & Out przeznaczony do składanych telefonów. Być może zostanie on wykorzystany w którejś z kolejnych wersji smartfona Samsung Galaxy Z Fold lub Z Flip. Może być też oczywiście tak, że zaprezentowane panele pozostaną prototypami i nigdy nie ujrzą światła dziennego.

Źródło: Engadget, TechSpot, Samsung Display