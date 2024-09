Masz smartfon Samsunga? Idą zmiany, więc zrób jedną rzecz i miej to z głowy

Samsung zaczyna wysyłać do klientów wymowny komunikat. Chodzi o SMS-y.

Smartfony z linii Galaxy od lat dostarczane są do klientów z dwiema aplikacjami do obsługi SMS i RCS. Obie nazywają się Wiadomości, ale za rozwój jednej odpowiada Samsung, a za drugiej Google.

Choć obie aplikacje służą do tego samego, różnią się wyglądem czy dostępnością mniejszych funkcji dodatkowych. To od użytkownika zależy, z której apki chce korzystać, bo naraz aktywna może być tylko jedna.

Baczni obserwatorzy mogli odnotować, że osoby korzystające z Wiadomości Samsunga są powoli zachęcane do przesiadki na apkę Google’a. Dość wspomnieć, że w 2021 roku jej interfejs został zmodyfikowany, aby stylistycznie lepiej pasował do nakładki One UI. Ponadto pojawiła się opcja synchronizacji wiadomości z zegarkami Galaxy Watch, na co wcześniej pozwalała wyłącznie apka Samsunga.

Na drobnych udogodnieniach ze strony Google’a się nie skończyło. Najnowsze smartfony Galaxy Z Flip 6 oraz Z Fold 6 w USA mają już po wyjęciu z pudełka wyłącznie Wiadomości Google’a, a program Samsunga można co najwyżej opcjonalnie pobrać ze sklepu Galaxy Apps. Na europejskich egzemplarzach wciąż obecne są obie apki, ale ta Google’a jest domyślna.

A i na tym nie koniec. Użytkownicy starszych smartfonów Galaxy (m.in. serii S20, S21 oraz S22), którzy korzystają z Wiadomości Samsunga, donoszą na reddicie, że ich telefony wyświetlają komunikat z sugestią przesiadki na Wiadomości Google’a. Póki co można go zignorować, ale - no właśnie - póki co.

Masz smartfon Samsunga? Miej to z głowy i przesiądź się na Wiadomości Google’a już teraz

Samsung póki co niczego wprost nie komunikuje, ale w świetle ostatnich wydarzeń byłbym bardzo zdziwiony, gdyby w ciągu kilku(nastu) miesięcy jego aplikacja do sms-ów nie została całkowicie porzucona. W mojej ocenie najlepiej od razu zacząć przyzwyczajać się do Wiadomości Google’a.

Jak w ogóle odróżnić oba programy? Najlepiej po ikonie aplikacji. Wiadomości Google’a to ta po lewej.

Wiadomości Google'a i Wiadomości Samsunga

Jeśli Wiadomości Google’a nie są apką domyślną, po uruchomieniu wyświetlą taki komunikat:

Jak wspomniałem, Wiadomości Google’a na telefonach Samsung Galaxy mają inny interfejs niż na smartfonach innych marek, więc wiele osób po przesiadce prawdopodobnie nawet nie odczuje różnicy.