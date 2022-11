Jest droższy niż niejedno mieszkanie w naszym kraju. Kosztuje mniej więcej tyle, co BMW serii 7 czy Porsche Panamera. Nowy telewizor Samsung ze 110-calowym wyświetlaczem Micro LED to jeden z najdroższych telewizorów na rynku. Jeśli cię stać, to możesz już sobie go sprawić.