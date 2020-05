Z najnowszych danych opublikowanych przez IDC wynika, iż obecnie to Xiaomi jest najpopularniejszym producentem smartfonów na polskim rynku. To jednak tylko jedno z przynajmniej dwóch zmartwień, jakie może mieć w tym kontekście Samsung.

Xiaomi jest liderem polskiego rynku smartfonów

Dopiero co wiele mówiło się o danych zebranych przez Canalys. Wedle nich Xiaomi znajdowało się tuż, tuż za plecami Samsunga. Najnowsze dane przedstawione przez firmę analityczną IDC (która swoją drogą jest w tej kwestii dla wielu bardziej wiarygodna) sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej z perspektywy chińskiego producenta.

IDC podaje, że to Xiaomi z wynikiem 31,6% jest liderem polskiego rynku smartfonów. Drugie miejsce przypada w tym zestawieniu Huawei (26,8%), a dopiero na trzecim uplasował się Samsung (22,3%).

„Dziękuję naszym wszystkim fanom, klientom, partnerom oraz całemu zespołowi Xiaomi w Polsce. To dzięki Wam, po niecałych czterech latach od oficjalnego pojawienia się w Polsce, zdobyliśmy pierwsze miejsce i mamy największy udział w rynku smartfonów. Obiecuję, że będziemy nadal wprowadzali kolejne niesamowite produkty.” - Tony Chen, General Manager w regionie CEE & Nordic

Samsung dał się wyprzedzić nie tylko Xiaomi, ale też Huawei

Niektórzy mogą być nieco zaskoczeni przewagą, jaką osiągnęło Xiaomi. Sam fakt objęcia pierwszej pozycji nie powinien już dziwić, bo realizację takiego scenariusza sugerowały statystyki pojawiające się od wielu miesięcy.

Więcej pytań może nasuwać świetna lokata Huawei. Świetna, ponieważ nie jest tajemnicą, iż w przypadku tego producenta nowe smarfony pojawiają się bez usług Google. Wygląda na to, że spadek zainteresowania ze strony polskich klientów był tutaj tylko krótkotrwały.

Dlaczego Samsung wylądował tak nisko (biorąc pod uwagę pozycję, jaką miał jeszcze kilka miesięcy temu)? Niektórzy w pierwszej kolejności wskazują na wysokie ceny. Marek Kujda akcentuje jednak także skutki pandemii koronawirusa. Sprzedaje się mniej smartfonów z najwyższego segmentu, a to właśnie one są główną siłą Samsunga. Jeśli już ktoś decyduje się na nowy model to sięga raczej po coś tańszego, a tu prym wiodą telefony Xiaomi.

Nastąpił znaczny spadek popytu na topowe modele na czym ucierpiał @SamsungMobile a zyskało @Xiaomi

Do łask klientów wróciły tańsze smartfony. A komputer do pracy czy nauki okazał się pilniejszym zakupem niż nowy smartfon, kiedy i tak siedzimy w domach. — Marek Kujda (@MarekKujda) May 7, 2020

Samsung ma nad czym myśleć, ale do dramatu daleko

Wątpliwe aby powyższe statystyki cieszyły przedstawicieli koreańskiego producenta. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży to wciąż liderem jest właśnie Samsung. I tutaj zanotowano spory spadek, ale prognozy na przyszłość są raczej optymistyczne.

Obecna sytuacja z pewnością nie oznacza początków końca koreańskiego producenta na naszym rynku. Pokazuje jednak, że musi on na poważnie liczyć się z konkurencją. Głównie tą, z która kilka lat temu nie miał do czynienia. A trzeba też mieć z tyłu głowy, iż coraz większe apetyty na polski rynek mają inne chińskie marki - Oppo oraz Realme.

Źródło: IDC, foto: Xiaomi Polska

Warto zobaczyć również: