System Ambilight to coś, co wyróżnia telewizory Philips na tle konkurencji. Tylko one oferują nastrojowe oświetlenie i dla wielu osób jest to powód, by wybrać właśnie je. Wygląda jednak na to, że lada chwila pojawi się alternatywa.

Telewizory Samsung z Ambilight? No prawie

Podczas targów CES 2023 pojawiła się bardzo interesującą zapowiedź. Nadchodzą telewizory Samsung z Ambilight. No dobra, nie do końca, ale ostatecznie wychodzi prawie że na to samo. O co więc chodzi?

Ano o to, że telewizory Samsung (jako jedyne poza urządzeniami Philips) będą oficjalnie kompatybilne z aplikacją Philips Hue Sync TV. Z poziomu tego programiku użytkownik będzie mógł zsynchronizować lampy z rodziny Hue ze swoim telewizorem, a także zmienić ustawienia świecenia.

Dzięki temu, że rodzina Philips Hue jest bardzo szeroka i zawiera oświetlenie najróżniejszego rodzaju, bez trudu będzie się dało stworzyć sobie coś na wzór systemu Ambilight do telewizora Samsung. Bez trudu, ale nie bez kosztów.

Droga to rzecz

Nie dość, że będzie trzeba kupić produkty Philips Hue, to jeszcze dodatkowo zapłacimy za samą aplikację. I to niemało – Philips Hue Sync TV dla telewizorów Samsung będzie kosztować 130 euro.

Już teraz jest ona dostępna w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej i kilkunastu europejskich krajach. Niestety na liście nie ma na razie Polski.

A które telewizory Samsunga będą kompatybilne z tą aplikacją? Wszystkie ubiegłoroczne modele z serii QLED (od Q60B w górę), Neo QLED (od QN85B w górę) i QD-OLED (S95B).

