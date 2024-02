Samsung nie zwalnia tempa. Producent wprowadził do sprzedaży luksusowe telewizory Micro LED w rozmiarze 76 - 114 cali, których ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Od momentu sprzedaży pierwszego telewizora Micro LED w Polsce minął już ponad rok – pod koniec 2022 r. pisaliśmy o 110-calowym modelu Micro LED za 675 tys. złotych. Producent widzi potencjał w luksusowych telewizorach i podczas targów CES 2024 prezentował kolejne modele.

Zainteresowani nie musieli długo czekać na premierę sprzętu. Do sprzedaży w Polsce trafiły kolejne telewizory z serii Micro LED.

W Polsce są chętni na luksusowe telewizory

Sprzedaż topowych telewizorów to dowód, że w naszym kraju istnieją osoby o wysokich wymaganiach, które pragną cieszyć się niezwykłymi doznaniami i jakością obrazu, której może dostarczyć zaawansowana technologia.

Nowe telewizory są dostępne aż w pięciu rozmiarach: 76, 89, 101, 110 i 114 cali, ale sprzęt jest dostępny dla najbogatszych klientów – ceny urządzeń wahają się od 399 999 do 675 tys. złotych.

Skąd tak wysoka cena?

Telewizory Micro LED charakteryzują się bardzo dobrą obrazu. Jak wskazuje sama nazwa, w wyświetlaczach tych stosowane są samoemisyjne diody LED o wielkości zaledwie 100 ㎛, co jest cieńsze od ludzkiego włosa. Jeden piksel RGB składa się z trzech osobnych diod: czerwonej, niebieskiej i zielonej, co pozwala na osiągnięcie w pełni nasyconych i bardzo naturalnych barw. Na przykład, 110-calowy ekran Samsung Micro LED składa się z 25 milionów diod, z których każda indywidualnie generuje światło i kolor.

To przekłada się na niezwykle wciągające wrażenia wizualne – imponującą głębię, żywe barwy oraz podwyższoną wyrazistość i kontrast. Sterowanie jasnością obejmuje ponad milion poziomów, co przekłada się na niezwykle realistyczne wrażenia. Niezwykłej jakości obrazu towarzyszy Design Monolitu, który sprawia, że ramki są niewidoczne, a obraz wydaje się być zawieszony w powietrzu.

Co więcej, nieorganiczne samoemisyjne diody Micro LED typu RGB są wolne od efektu wypalenia oraz zapewniają wyjątkową jasność i jakość obrazu przez prawie 100 000 godzin, co odpowiada blisko 70 latom typowego wykorzystania w środowisku domowym (ok 4h dziennie).

Źródło: inf. prasowa