Myśleliście, że dyski HDD nie mogą zaoferować dobrej wydajności? No to możecie się zdziwić. Firma Seagate zaprezentowała nowy dysk HDD, który ma dorównywać osiągami nośnikom SSD.

Mowa o modelu Seagate Exos 2X14, który… zapowiadaliśmy już trzy lata temu, ale do tej pory był w fazie testów. Teraz dysk pojawił się w oficjalnej ofercie producenta, a my poznaliśmy jego dokładną specyfikację techniczną.

Seagate prezentuje najwydajniejszy na świecie dysk HDD

Exos 2X14 14 TB to właściwie połączenie dwóch dysków o pojemności 7 TB w standardowej, 3,5-calowej obudowie – producent zastosował tutaj technologię Mach.2, czyli dwie niezależne głowice zajmujące się zapisem/odczytem danych. Talerze obracają się z prędkością 7200 RPM, a zapis wspomaga 256 MB pamięci podręcznej. Do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs SAS 12 Gb/s.

Efekt jest taki, że system traktuje nośnik jako dwa dyski logiczne, które są niezależnie adresowane. Rozwiązanie pozwala uzyskać transfery sekwencyjne sięgające 524 MB/s – pod tym względem osiągi można porównać z dyskami SSD korzystającymi z interfejsu SATA 6 Gb/s.

Warto jednak zaznaczyć, że dysk mechaniczny oferuje dużo słabsze osiągi przy operacjach na małych plikach – liczba operacji losowych dla odczytu wynosi zaledwie 304 IOPS, a dla zapisu 384 IOPS. Średni czas dostępu to 4,16 ms. To nieporównywalnie gorsze wyniki względem nośników półprzewodnikowych.

Dodatkowym problemem może być wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Seagate Exos 2X14 14 TB pobiera 7,2 W w trybie bezczynności i do 13,5 W podczas pracy. Wg rzecznika firmy Seagate nie stanowi to problemu, bo można tutaj aktywować funkcję PowerBalance, pozwalającą obniżyć zapotrzebowanie poniżej 12 W, ale wiąże się to ze spadkiem wydajności o 50% przy odczycie sekwencyjnym i 5-10% przy odczycie losowym.

Superszybkie dyski HDD póki co tylko dla wybranych klientów

Dysk Exos 2X14 to konstrukcja zaprojektowana głównie z myślą o centrach danych, gdzie wymagana jest duża pojemność i dobra wydajność (zwłaszcza jeżeli chodzi o transfery sekwencyjne). Seagate rozpoczął sprzedaż takich konstrukcji już w 2019 roku, ale póki co są one wykorzystywane tylko przez kilkunastu partnerów producenta. Dział badawczy pracuje nad rozwojem nośników, a szersza dostępność spodziewana jest dla modeli o pojemności 30 TB.

Warto zaznaczyć, że Seagate nie jest jedynym producentem, który pracuje nad konstrukcjami z dwoma głowicami. Podobne rozwiązanie ma pojawić się również w dyskach Western Digital i Toshiba.

Źródło: Tom’s Hardware